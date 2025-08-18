Cincinnati confirma retorno ganador de Iga Swiatek

La sonrisa de Iga Swiatek está de regreso. La polaca, que estuvo entre los dos mejores puestos del ranking mundial de tenis femenil entre 2022 y parte de 2025, está de vuelta para cargar títulos y así lo confirma el recientemente terminado Abierto de Cincinnati.

Iga Swiatek derrotó en sets corridos (7-5, 6-4) a la italiana Jasmine Paolini en la final de Cincinnati 2025, este lunes. El partido duró una hora con 49 minutos y extendió el invicto de la polaca contra esta oponente a 6-0 desde 2018.

“No sé por qué gano los torneos que, en términos de lo que esperaba, son como los últimos. Gracias (a mi equipo) por obligarme a ser una mejor jugadora y a aprender a jugar en todas estas superficies más rápidas”, comentó Swiatek después del triunfo.

Aunque dominó claramente el WTA Tour de 2022 a 2024, este año tuvo múltiples complicaciones. Por ejemplo, su primera final fue hasta junio y la perdió ante Jessica Pegula (WTA 500 de Bad Homburg).

Con eso, cumplió exactamente 12 meses sin levantar un título, algo extraño para una jugadora que había conquistado ocho en 2022, seis en 2023 y cinco en 2024.

Pero encontró su redención en una de las plataformas más prestigiosas del tenis mundial: Wimbledon, que ganó en julio con marcador contundente sobre Amanda Anisimova (6-0, 6-0). Fue su primer trofeo en dicho torneo, el sexto a nivel Grand Slam y, sobre todo, regresó su confianza para encarar el resto de la temporada 2025.

Eso se reafirmó en el WTA 1000 de Cincinnati. Swiatek superó a Anastasia Potapova, Marta Kostyuk, Sorana Cirstea, Anna Kalinskaya, Elena Rybakina y finalmente a Jasmine Paolini para conseguir el título 24 de su carrera individual.

Se convirtió en la primera campeona de singles de Cincinnati originaria de Polonia y ya es la segunda máxima ganadora en la historia de los torneos WTA 1000, que sólo están detrás de categoría de los Grand Slams. Llegó a 11, todavía detrás de los 13 de Serena Williams.

Pero hay más premios para Swiatek por este título: en lo económico, recibió 752,275 dólares; en el ranking, regresará al segundo puesto a partir de la próxima semana, después de haber deambulado entre octava y tercera detrás de Aryna Sabalenka y Coco Gauff.

Por otra parte, firmó su boleto a las WTA Finals 2025. Por quinto año consecutivo participará en dicho torneo, en el que sólo ingresan las ocho mejores singlistas de la temporada. Swiatek ya fue campeona de ese evento en 2023 en México (Cancún).

Todo ese combo tras ganar el Abierto de Cincinnati también es motivación para la polaca de cara al último Grand Slam del año, el US Open, que es el torneo inmediato en el calendario.

Swiatek ya fue campeona del US Open en 2022, pero en 2023 fue eliminada en octavos de final y en 2024 en cuartos. En los otros Grand Slams de 2025, su alcance mínimo fueron semifinales (Australian Open y Roland Garros), mientras que el máximo fue el título de Wimbledon.

Jasmine Paolini, por su parte, se quedó con las ganas de levantar el cuarto título individual de su carrera y el tercero en nivel WTA 1000.

La italiana se quedó con 391,600 dólares de premio y aparecerá en el octavo lugar del ranking mundial en el inicio del US Open, Grand Slam en el que no ha podido llegar al menos a cuartos de final.

Cincinnati fue el antepenúltimo evento 1000 del WTA Tour en 2025. Las últimas dos paradas serán en Asia: en el Abierto de China del 22 al 29 de septiembre y en el Abierto de Wuhan (también en China) del 6 al 12 de octubre.

En la rama de dobles, el título de Cincinnati 2025 fue para la canadiense Gabriela Dabrowski y la neozelandesa Erin Routliffe, quienes vencieron en sets corridos (6-4, 6-3) a la rusa Alexandra Panova y a la china Guo Hanyu.

Los 24 títulos de Iga Swiatek por categoría:

Grand Slams: 6

WTA Finals: 1

WTA 1000: 11

WTA 500: 5

WTA 250: 1

*Sólo tiene 5 finales perdidas a nivel individual en toda su trayectoria en el WTA Tour.