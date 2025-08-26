Vuelve ritmo demoledor de Jannik Sinner al US Open

En días recientes, Jannik Sinner puso en alerta a los aficionados del tenis por su estado físico. Abandonó la final del Masters de Cincinnati después del primer set y renunció a los dobles mixtos del US Open, argumentando su recuperación.

Lo positivo fue que no mostró torceduras u otras molestias graves. Pero el panorama se aclaró por fin en primera ronda del cuadro de singles del US Open, donde reapareció con una contundente victoria sobre Vit Kopriva.

El italiano ganó la primera defensa de su título en Nueva York en poco más de hora y media mediante sets corridos: 6-1, 6-1, 6-2 sobre el checo.

Según datos de ATP, empató la segunda menor cantidad de juegos cedidos en un partido de Grand Slam de su carrera. En el Australian Open 2024 también cedió cuatro contra Sebastián Báez (6-0, 6-1, 6-3), mientras que su registro mínimo siguen siendo los tres ante Jiri Lehecka en Roland Garros 2025 (6-0, 6-1, 6-2).

Eso confirma un regreso saludable y potente al torneo que ganó por primera vez en 2024, cuando superó al talento local de Taylor Fritz.

“Me siento en muy buena forma física, he podido entrenar bien los dos últimos días y sigo intentando mejorar en todos los aspectos de mi juego (…) Me llevó un tiempo acostumbrarme a las condiciones, afronté el torneo en un estado emocional muy distinto al actual, pero sé que todo puede cambiar rápido”, compartió Sinner después de la victoria.

El italiano persigue una fuerte estadística: ser el primer campeón consecutivo de singles varonil del US Open después de 17 años. El antecedente más reciente fue de Roger Federer, quien ganó cinco títulos seguidos de 2004 a 2008.

Además, ser campeón lo mantendría en la cima del ranking mundial. El español Carlos Alcaraz es quien está al acecho de esa posición ya que, en caso de quedar una ronda por encima de Sinner, lo desplazaría del primer puesto.

“Nuestros partidos se han convertido en auténticas batallas que requieren un tiempo de preparación física, mental y táctica. Vamos haciendo ajustes en función de lo que el otro plantea”, dijo Sinner respecto a una eventual final contra Alcaraz en Nueva York.

Por ahora, Sinner acumula 22 triunfos seguidos en Grand Slams sobre cancha dura, recordando que viene de ser campeón del Australian Open en 2024 y 2025, además del US Open 2024.

Por otra parte, el triunfo sobre Vit Kopriva en esta primera ronda de Nueva York le permitió empatar a Matteo Berrettini como los italianos (sólo tenistas masculinos) con más triunfos en el US Open en la Era Abierta, con un total de 18.

El australiano Alexei Popyrin será el rival de Jannik Sinner en segunda ronda. Sólo se han enfrentado una vez en el ATP Tour, con victoria para Popyrin en dieciseisavos de final del Masters de Madrid 2021. Las cosas han cambiado desde entonces.

“Durante mis años de carrera he ido aprendiendo a gestionar mejor el tiempo entre partidos en Grand Slam. Antes entrenaba dos horas en mis días libres, ahora doy prioridad a descansar y recuperar energía. Todos vamos haciendo ajustes en cuanto a dónde haces la fisioterapia y demás. Sigo aprendiendo a gestionar este tipo de cosas”, destacó Sinner.

El italiano se encuentra en el primer cuadrante del US Open 2025, en el que también destacan Tommy Paul (sembrado 14), Alexander Bublik (23) y Denis Shapovalov (27).

En otros resultados de la jornada varonil de este martes, que marcó el cierre de primera ronda, destacaron las victorias de Alex De Miñaur (8) sobre Christopher O’Connell, de Lorenzo Musetti (10) sobre Giovanni Mpetshi Perricard y de Stefanos Tsitsipas (26) sobre Alexandre Muller.