Formalizan datos y promesas del Mundial 2026 en México

Las actualizaciones sobre derrama económica e inversión que significa la organización del Mundial 2026 en México van pintando un panorama positivo desde la voz del gobierno. No existe para la autoridades un lado opuesto en su discurso. Sin embargo, al equiparar los costos de asistir a uno o algunos de los 13 partidos (que albergará nuestro país) con el bolsillo de los mexicanos surge otro enfoque. Las cifras rebasan incluso lo que se necesita para la canasta básica (el gasto que una familia debe realizar para satisfacer sus necesidades primordiales).

“Entre 38,000 y 69,000 pesos por persona (hasta 3,800 dólares) se calcula el gasto de asistir al menos a un partido en cualquiera de los tres países: México, Estados Unidos o Canadá (...) Ver tres partidos en vivo costaría lo mismo que 10 canastas básicas para una familia de cuatro personas”, indica una estimación de Kueski, la plataforma digital de créditos al consumidor.

Además, un viaje completo al Mundial 2026 será entre 10% y 20% más costoso que Brasil 2014, aunque más accesible que Qatar 2022 debido a la cercanía geográfica. Sin embargo, factores como la inflación global, el encarecimiento de vuelos y la expansión del torneo lo perfilan como uno de los eventos deportivos más caros de la historia. Según la presidenta, el gobierno federal está invirtiendo 9,000 millones de pesos (489 millones de dólares) en la renovación del aeropuerto de Santa Lucía a unos 50 kilómetros de la CDMX.

En agosto pasado, Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) dijo que durante el Mundial “un tiempo que no es ni siquiera un mes, la actividad económica de nuestro país va a crecer en 235%, esto es cuatro veces más que lo que genera un Gran Premio de Fórmula 1. Los órdenes de magnitud de los mundiales son enormes”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la coordinadora de los trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas, presentaron los avances y ejes de acción rumbo al Mundial. En este encuentro se mencionaron datos antes dichos, nada nuevo. Mencionó que llegarán al país más de 5.5 millones de visitantes y así se justificó la inversión que se etiqueta en aeropuertos, carreteras y procesos migratorios, además de implementar el plan integral de seguridad y protección civil.

“Se espera una derrama económica de entre 1,800 y 3,000 millones de dólares”, dijo Cuevas.

Por su parte, Sheinbaum comentó que los proyectos federales de infraestructura en México para el Mundial estarán terminados a tiempo para el inicio del torneo en junio. Los proyectos incluyen la renovación de las dos terminales del Aeropuerto Internacional de la CDMX (AICM) y la construcción de una línea de tren que conectará la ciudad con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía.

Mundial 2026 en México: zoom en cifras