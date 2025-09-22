La española Aitana Bonmatí conquista su tercer Balón de Oro consecutivo

La centrocampista del FC Barcelona Aitana Bonmatí, ya galardonada en 2023 y 2024, conquistó este lunes su tercer Balón de Oro consecutivo.

Ganadora de la Liga española la pasada temporada y finalista de la Liga de Campeones con el Barça y de la Eurocopa con España, la catalana volvió a ser elegida mejor jugadora del mundo, por delante de su compatriota Mariona Caldentey y de la delantera inglesa Alessia Russo.

Con este tercer Balón de Oro para Aitana, España extiende a cinco ediciones en que la mejor jugadora del mundo es española, después de los dos Balones de Oro ganados por la también barcelonista Alexia Putellas, en 2021 y 2022.

"Es la tercera vez consecutiva, ya no sé qué decir... podría haber sido de cualquiera de vosotras, si pudiera compartirlo lo haría, ha sido un año de gran nivel", declaró la ganadora en su discurso de agradecimiento en el escenario del teatro del Chatelet de París.

"Recibirlo de manos de Andrés Iniesta, uno de mis ídolos de pequeña, con Xavi, mi fútbol es gracias a ellos", añadió.

Bonmatí también destacó que este año la ceremonia del Balón de Oro entrega los mismos premios en categoría masculina y femenina.

Lastrada por una meningitis justo antes de la Eurocopa el pasado verano europeo, la centrocampista de 27 años, auténtico eje de La Roja, se recuperó para brillar durante gran parte de la competición, e incluso durante la final perdida ante Inglaterra.

Aitana es la primera jugadora en ganar en tres ocasiones seguidas el Balón de Oro.

