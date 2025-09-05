Eagles triunfan en inicio de temporada de NFL

El campeón defensor de la NFL, Philadelphia Eagles, inició la temporada 2025 con triunfo ante su público, en el Lincoln Financial Field.

Venció 24-20 a Dallas Cowboys, gracias a una destacada actuación de su quarterback, Jalen Hurts, quien cimentó la victoria con dos touchdowns terrestres. Saquon Barkley consiguió otro, mientras que el pateador Jake Elliott aportó seis puntos.

El partido inaugural de la temporada 2025 de NFL estuvo aderezado por algunos ingredientes particulares. Primero, la expulsión del tacleador defensivo de Philadelphia, Jalen Carter, por escupir al rostro del quarterback de Dallas, Dak Prescott.

No había finalizado siquiera la primera jugada del partido cuando esto ocurrió. Pero no fue lo único, ya que Eagles perdió a un segundo jugador tras la lesión del corredor Ben VanSumeren. El panorama se ponía difícil para los campeones.

Sin embargo, en el marcador nunca perdieron el control. El primer cuarto concluyó empatado 7-7 y en el medio tiempo fue de 21-20, empezando a marcar ventaja para los locales.

Otro evento particular ocurrió en el tercer cuarto. Faltaban cuatro minutos y 44 segundos para concluir, el marcador era de 24-20 a favor de Eagles, cuando una amenaza de tormenta eléctrica obligó a los oficiales a detener el partido, tal como lo dicta el protocolo de la NFL.

Fue más de media hora de retraso en el Lincoln Financial Field para retomar las actividades. Afortunadamente para Eagles, lograron conservar la ventaja hasta el final; Cowboys, por su parte, salió decepcionado sobre todo por un par de fallas clave del receptor CeeDee Lamb.

En los últimos cuatro minutos de partido, Dak Prescott envió un par de pases a Lamb que hubieran servido para concretar el primero y diez y aferrarse a buscar la remontada. Sin embargo, CeeDee falló en ambos, siendo el segundo el de mayor grado de dificultad porque era de más de 50 yardas.

Lamb fue a la carpa de atención médica después de esas fallas, cuando faltaban menos de dos minutos para la conclusión del partido. Salió de pie, mostrando estabilidad física, pero haciendo señas para pedir perdón a sus compañeros.

De esta forma, Eagles consiguió su primera racha de tres victorias contra Cowboys desde el periodo 2003-2004. Además, el equipo de Philadelphia extendió el récord positivo de un vigente campeón en semana inaugural a 16 triunfos contra cinco derrotas.

En el caso particular de Jalen Hurts, extendió su marca como el quarterback con más partidos seguidos con dos o más touchdowns terrestres en la historia de la NFL, llegando a 16.

La Semana 1 de la NFL 2025 continuará este viernes en el otro extremo del continente, cuando Kansas City Chiefs y Los Ángeles Chargers se enfrenten en la Arena Corinthians de Sao Paulo, Brasil, ante más de 45,000 espectadores.

Será la segunda visita consecutiva de la NFL a Brasil, luego del triunfo de Philadelphia Eagles (34-29) sobre Green Bay Packers en ese mismo escenario en 2024.

La jornada se reanudará el domingo con algunos cruces interesantes. Por ejemplo, la visita de Aaron Rodgers y su nuevo equipo, Pittsburgh Steelers, a New York Jets. Los Green Bay Packers, por su parte, recibirán a Detroit Lions y el horario estelar verá el choque de los Buffalo Bills de Josh Allen contra los Baltimore Ravens de Lamar Jackson.

El primer Monday Night de la temporada correrá a cargo de Bears y Vikings en Chicago. Con eso concluirá la semana inaugural de la temporada 2025.