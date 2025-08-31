Djokovic y Alcaraz están a un triunfo de chocar en US Open

Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, que representan el éxito de la veteranía y juventud en el tenis mundial, están a un triunfo de enfrentarse de manera inédita en el US Open.

Hasta ahora, serbio y español se han encontrado ocho veces en el ATP Tour, con saldo de cinco triunfos para Djokovic. Pero ninguno de esos duelos ha sido en Nueva York: dos en Wimbledon, uno en Roland Garros, uno en Australian Open, uno en ATP Finals, uno en Masters de Madrid, uno en Masters de Cincinnati y uno en Juegos Olímpicos (París 2024).

Pero antes de pensar en ese choque inédito, deberán superar a sus rivales en cuartos de final del US Open 2025. Novak Djokovic enfrentará a Taylor Fritz y Carlos Alcaraz a Jiri Lehecka.

Djokovic salió victorioso de octavos de final al superar en sets corridos (6-3, 6-3, 6-2) al alemán Jan-Lennard Struff, después de una hora y 49 minutos. Fue un respiro para Novak, que venía de dos triunfos a cuatro sets en rondas previas.

Este es el cuarto Grand Slam consecutivo en el que Djokovic supera la cuarta ronda. Tendría que cosechar una victoria más para igualar su rendimiento en los otros majors de 2025, ya que llegó a semifinales en todos (Australian Open, Roland Garros y Wimbledon).

El serbio fue eliminado en tercera ronda en 2024, pero esta vez cobró revancha para continuar con el sueño de ganar su Grand Slam 25 y convertirse en el máximo ganador en solitario de esta categoría, rompiendo el empate con Margaret Court.

Por lo pronto, Djokovic ya se convirtió en el segundo jugador con más presencias en cuartos de final del US Open en la Era Abierta con un total de 14. Rebasó a Andre Agassi y Roger Federer (13); ya sólo está detrás de Jimmy Connors (17).

“Acabo de ver las estadísticas y superé en el servicio a uno de los jugadores con más aces del torneo este año, así que eso es muy bueno, me facilita la vida en la cancha. Quizás no necesite esforzarme tanto o más de lo necesario”, reflexionó el serbio.

Justamente por estadísticas, su panorama es positivo contra Taylor Fritz. En 10 enfrentamientos que ostentan en el ATP Tour, el serbio está invicto sobre el estadounidense.

La otra llave de cuartos de final varonil que se definió este domingo es la de Carlos Alcaraz contra Jiri Lehecka. El español superó en sets corridos (7-6, 6-3, 6-4) al francés Arthur Rinderknech, mientras que el checo superó en cuatro sets (7-6, 6-4, 2-6, 6-2) a otro galo, Adrian Mannarino.

“Probablemente mucha gente diga que no soy lo suficientemente consistente, pero a la vez tengo buenos resultados y los demuestro en grandes torneos. A veces es complicado asimilar que llegar a cuartos o semifinales no es suficiente, pero hay que ver cómo se ha jugado aquí”, expresó Alcaraz después de su partido este domingo.

“Ya no pienso en el año pasado. Sólo salgo a pista pensando que me siento bien y que estoy bien físicamente. Intento disfrutar y pegarle bien a la bola, mostrar mi mejor tenis y en eso estoy centrado cuando me acerco al partido”.

El año pasado, Alcaraz fue eliminado apenas en segunda ronda del US Open. En su debut en este Grand Slam, en 2021, llegó a cuartos de final; en 2022 fue campeón; y en 2023 fue eliminado en semifinales.

En esta edición carga con la responsabilidad de ser el segundo mejor sembrado. En busca de un boleto a semifinales, deberá superar por tercera ocasión en su carrera a Jiri Lehecka. El checo, por su parte, ya lo venció una vez y fue este año (cuartos de final del ATP 500 de Doha).

Los otros dos cruces de cuartos de final varoniles en el US Open se definirán este lunes. Destaca el duelo de Jannik Sinner, líder del ranking mundial y campeón defensor, contra Aleksandr Bublik.

En la rama femenil, este domingo Aryna Sabalenka cumplió con su etiqueta de mejor sembrada y campeona defensora para instalarse en cuartos de final en Nueva York contra la ganadora entre Elena Rybakina y Marketa Vondrousova.

La otra llave se concretó entre Jessica Pegula y Barbora Krejcikova, siendo la estadounidense vigente subcampeona. El lunes entrarán en acción Iga Swiatek (segunda sembrada) contra Ekaterina Alexandrova y Coco Gauff (tercera) contra Naomi Osaka.