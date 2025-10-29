Checo Pérez en la recta final con su patrocinador principal

La familia Slim tiene sus propias conclusiones sobre el proyecto de Cadillac con Checo Pérez. Él ya lo ha dejado claro: el 2026 es el año del reto que cerrará su carrera como piloto, un viaje que inició en el 2002, justo en el mismo año de fundación de la Escudería Telmex.

Checo es parte del ADN en la historia de la empresa que tiene a sus filiales Telcel Infinitum Claro, las estampas que han aparecido en todos su autos. Después de Checo, la batalla por la herencia se dará entre la nueva generación de talentos mexicanos. Pero antes de ese momento, la familia Slim, que ha creado el imperio de germinación de pilotos, debe también tomar de Cadillac un aprendizaje.

Carlos Slim Domit sí estuvo presente en el Autódromo durante el Gran Premio de la CDMX, mientras Checo lo veía desde su casa en Guadalajara. El Presidente del Consejo de Administración de Telmex, América Móvil, Grupo Carso y Grupo Sanborns otorga a Checo toda la responsabilidad del contrato con Cadillac, que lo ha calificado como un “proyecto necesario y diferente”.

¿Qué significa para ustedes como empresarios esta nueva etapa?

“Lo importante es la combinación que se está haciendo, donde está uno de los mejores pilotos que hemos tenido en la historia, que ha desarrollado equipos intermedios desde el inicio de su carrera y ahora lo hará con Cadillac y General Motors. Tenerlo de regreso, con toda la gente que lo sigue y además aprovechando este reto le dará consolidación a su carrera. Checo dijo que para regresar a F1 necesitaba de un proyecto que lo motivara, retara, construyendo un equipo nuevo desde cero, con una marca tan relevante como Cadillac, integrando al equipo. Para esta etapa de conclusión y consolidación de su carrera se vuelve un reto muy bonito”.

En el 2024 cuando en Red Bull corría el rumor de la salida de Checo Pérez, Carlos Slim comentaba que la continuación debía darse en un equipo competitivo y no estar en uno que no haya alcanzado la punta en las clasificaciones. Telmex, Infinitum y Claro dejaron de patrocinar al equipo para 2025, supuestamente por la entrada de AT&T como nuevo patrocinador principal en el mismo sector de telecomunicaciones. La familia Slim es la única que conoce cómo negociar con la F1 y tiene la tarea de dar vida al automovilismo después de Checo.

_¿Cómo llevan el peso de ser la familia más influyente en el automovilismo?

“La parte más influyente del automovilismo siempre son los pilotos, que dan los resultados. En el caso del Gran Premio son los organizadores CIE y OCESA y en el caso de operación de la pista es FIA con OMDAI con Jorge Abed. Ha sido un proyecto muy importante gracias al trabajo de todos ellos y sobre todo, al de los pilotos mexicanos y de Checo”, responde a este medio.

Carlos Slim revela a los pilotos que sigue de cerca y lanzó un mensaje entre líneas.

“Hay muchos pilotos como Pato O’Ward y su grupo de patrocinadores, que lo están haciendo bien. En Europa, Noel León que estará en la Formula 2, que es la antesala de la F1. En la F3 está Ernesto Rivera que es un piloto con mucho potencial. Daniel Suárez que está en la Nascar. Las puertas están abiertas y van a depender del desempeño que tengan y que puedan proyectar sus carreras en F1. El talento está”.