Carlos Vela ratifica su adiós al futbol profesional

Carlos Vela confirmó su retiro como futbolista profesional este 27 de mayo, algo que se veía venir, pues el delantero mexicano sólo había disputado cuatro minutos con su último equipo, Los Ángeles FC, entre 2024 y 2025.

“A lo largo de mi carrera he vivido momentos muy especiales, pero ha llegado el momento de oficialmente retirarme del futbol profesional. No hay palabras suficientes para expresar el agradecimiento que tengo por mi familia, todos los clubes que me dieron la oportunidad y a la afición por su apoyo y cariño. Gracias”, expresó Vela en sus redes sociales.

También publicó un video de 30 segundos portando las playeras de todos los equipos en los que participó y los trofeos que obtuvo, desde sus inicios en las fuerzas básicas de Chivas hasta Los Ángeles FC, que fue su único club oficial en el continente americano.

“Ha sido un honor y un privilegio compartir mi carrera con todos ustedes”, agregó el nacido en Cancún, Quintana Roo, hace 36 años.

Carlos Vela se integró a Los Ángeles FC en 2018 como jugador franquicia, con el objetivo de convertirse en el principal rostro de un club que acaba de nacer en la máxima liga de Estados Unidos, la MLS.

Con experiencia de 12 años en Europa, entre los clubes Salamanca, Osasuna, Arsenal, West Bromwich Albion y Real Sociedad, se estableció no sólo como el referente mediático de Los Ángeles FC, sino también como su capitán, líder histórico de apariciones (152), minutos (11,194) goles (78) y asistencias (59).

Estados Unidos le permitió llevar una vida más tranquila y cercana a su verdadera pasión: el basquetbol. Compaginó esa calma con su retiro de la Selección Mexicana desde mayo de 2019.

“Carlos llegó a Los Ángeles con una visión compartida de construir algo especial, y cumplió con esa promesa de muchas maneras. Con goles inolvidables y victorias históricas, ayudó a convertir a LAFC en lo que es hoy”, valoró John Thorrington, copresidente y gerente general del equipo de California.

Además, anunció que Vela continuará como parte del club, pero ahora en el puesto de embajador: “En su nuevo rol, nos ayudará a crecer la marca, a fortalecer la conexión con nuestros aficionados y a continuar inspirando a la próxima generación de jugadores”.

Casi dos décadas de legado

El nombre de Carlos Vela saltó a la esfera pública en 2005, cuando fue parte de la generación dorada que consiguió el primer título de una Copa del Mundo para México en futbol varonil, dentro de la categoría sub 17 en Perú.

Vela ganó la Bota de Oro de ese Mundial por ser máximo goleador, mientras que su dupla en el ataque, Giovani Dos Santos, ganó el Balón de Plata como segundo mejor futbolista del torneo.

Curiosamente, Vela nunca jugó en primera división en México. Forjado en las fuerzas básicas de Chivas, su desempeño en Perú 2005 provocó que fuera comprado por el prestigioso Arsenal de Inglaterra, dirigido en ese entonces por el francés Arsene Wenger.

Sin embargo, el quintanarroense fue cedido a España para aclimatarse al futbol europeo, con Salamanca y Osasuna. Fue hasta 2008 cuando participó con el primer equipo del Arsenal, luego llegó al West Bromwich, también en Inglaterra, pero su mejor momento fue cuando regresó al circuito español con Real Sociedad.

Allí hizo dupla con el delantero francés Antoine Griezmann y fueron claves para que el equipo de San Sebastián volviera a una Champions League en la temporada 2013-14, después de 10 años de ausencia.

Vela también finalizó esa temporada en el top 6 de goleo y top 5 de asistencias de LaLiga, pero paradójicamente no quiso participar con la Selección Mexicana en el Mundial de Brasil, a pesar de que el entrenador Miguel Herrera lo buscó.

Si bien ya había jugado un Mundial de categoría mayor con México, en Sudáfrica 2010, regresó a dicho escenario hasta Rusia 2018, con Juan Carlos Osorio como entrenador. Le anotó a Corea del Sur en fase de grupos y estuvo en la eliminación ante Brasil en octavos. Esa fue su última aparición con la playera del Tri.

En ese mismo año ocurrió su traspaso al futbol de Estados Unidos y su nombre quedó con la etiqueta de lo que pudo haber sido, más allá de lo que realmente fue, sobre todo, por las expectativas de haber jugador más veces con selección.

La duda quedará para siempre, luego de que Vela pusiera fin a su carrera profesional en este 2025, después de 19 años, 561 partidos y 188 goles en total.