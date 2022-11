Carlos Vela, el éxito como ventana para otros mexicanos

Carlos Vela cayó como anillo al dedo en el LAFC, equipo que le dio la confianza de ser su principal jugador franquicia desde su fundación en 2018 y donde gana 6 millones de dólares anuales. El mexicano respondió de inmediato y destacó en un club que recién se unía a una división que está en constante crecimiento en todos los sentidos, por lo que no fue fácil el llevar al equipo a donde ahora está, como campeón de la MLS.

"El impacto de Carlos Vela en la MLS no solo se puede medir en su rendimiento, sino también en la cultura de juego que él ha ido creando en Los Ángeles y en la liga misma. Si bien han arribado otras estrellas al campeonato y a su mismo equipo, pocos han mostrado el nivel de compromiso que Vela mostró y sigue mostrando con su club. Rechazó propuestas de México y de otros países para hacer valer su palabra de darle un título a LAFC…y cumplió. Además, la MLS es mejor con Vela, que sin él. Con Carlitos habrá un antes y un después en el balompié profesional estadounidense", dijo Christian Girón para El Economista, periodista que escribe para la liga norteamericana.

Su arribo a Estados Unidos no tenía buenos antecedentes si se trata de nacionalidad. Jugadores como Cuauhtémoc Blanco, Hugo Sánchez, Rafael Márquez y Jorge Campos estuvieron en la división, sin embargo no todos tuvieron un paso destacado. Los últimos dos antecedentes de jugadores franquicia fueron los hermanos dos Santos en el LA Galaxy, ambos pasaron sin pena ni gloria en el equipo e incluso salieron por la puerta de atrás.

Por su parte, la figura del atacante era reconocida incluso a nivel internacional pues se fue de la Real Sociedad como referente antes de aterrizar en Los Ángeles. Apenas en la temporada 2019 fue elegido como el MVP de la división y rompió el récord de goles en una temporada regular con 34 tantos, mismos que mantienen la marca vigente. Además el equipo angelino ya fue dos veces el mejor equipo de la liga -en temporada regular- en apenas cinco años.

"Obviamente al ver las estadísticas, los récords que ha impuesto Carlos Vela en la MLS, es normal que los equipos de la Liga vuelvan a ver a México como una cuna de abastecimiento de talento. No por nada muchos elementos que militan en ambas ligas en algún momento de sus carreras se ven en la oportunidad de decidir a qué selección representar. Carlos Vela reavivó el interés de la MLS en jugadores de la Liga MX y no solo futbolistas de ataque, un claro ejemplo de ello fue la explosión de Juan José Purata en Atlanta United, un jugador que pasaba desapercibido en Tigres y que fue uno de los mejores del club en 2022. Obviamente no todos son casos de éxito, pero sin duda, Vela ha sido ´pilar fundamental para el regreso de la legión azteca a la MLS, ahora pueden ser pocos, pero en 2023 veremos a más mexicanos en MLS, seguro", comentó Girón sobre el impacto del mexicano.

Carlos Vela marcó un precedente en la forma en la que veían a los elementos mexicanos en la MLS, al menos eso se refleja en los datos: más de 15 mexicanos llegaron a la liga desde que el ‘10’ del LAFC firmó y entre ellos destacan seis jugadores franquicia. Rodolfo Pizarro, Eduardo López, Alan Pulido, Carlos Salcedo, Javier ‘Chicharito’ Hernández y Héctor Herrera, los dos últimos como las principales cartas de sus respectivos equipos, LA Galaxy y Houston Dynamo.

El canterano de Chivas demostró que un futbolista mexicano sí puede hacer la diferencia en la división. Afortunadamente para la causa nacional, al menos en tiempo reciente, López tuvo actuaciones destacadas con San José pese al mal momento del equipo así como Chicharito, que actualmente es capitán de su club, sin embargo sigue sin lograr el título que tanto se le exige a los angelinos.

Para la temporada 2022, la MLS tenía un registro de 64 jugadores mexicanos o con raíces nacionales. Esto significó un aumento del 42% con respecto a los 45 que disputaron la temporada 2020 de la liga. Dentro de los números también se incluyen los jugadores jóvenes que suben al primer equipo, lo que refleja el trabajo que hacen las franquicias para encontrar talento y sin importar su nacionalidad.

"La competitividad que el mexicano le inyecta a la liga estadounidense es altísima, va desde lo futbolístico, administrativa, social y a lo institucional. Si la MLS hoy es una liga que le puede competir de tú a tú a la Liga MX, es gracias al aporte azteca, al talento de sus futbolistas y obviamente a una cultura de crecimiento muy pocas veces vista en el futbol", concluyó Christian.

Vela, un talento que no estará en Qatar 2022

El tema Selección Mexicana no es algo relevante para Carlos Vela si se trata de participar con el combinado nacional. Se dio la oportunidad de estar presente en el ciclo rumbo a Rusia 2018 pero dio un paso al costado tras la eliminación de la justa mundialista a manos de Brasil.

Sus números en la MLS coinciden con el tiempo que ha estado ausente del proceso mexicano al mando de Gerardo Martino y, al menos en el papel, significaría mucho tener a un elemento con sus credenciales para encarar la Copa del Mundo. El atacante ha jugado 139 encuentros con el LAFC, suma 79 goles y 43 asistencias -primer lugar histórico de ambos rubros en el club- en poco menos de 10,800 minutos, lo que le deja una participación de gol cada 88.

Carlos siempre ha sido claro con su postura sobre defender los colores de México: no se cree necesario en el equipo. En su momento concluyó que, incluso con su presencia en el campo, la Selección Mexicana no mostró una cara diferente, especialmente en los Mundiales que disputó donde cayeron en octavos de final, por lo que prefería dar un paso al costado para otros jugadores con el deseo de trascender.

Por su parte, Gerardo Martino no ha ocultado que respeta la decisión de Vela y por eso no lo ha buscado para que regrese a las convocatorias, incluso ha asegurado que valora su sinceridad, pues así el enfoque del seleccionador está en los futbolistas que sí tiene disponibles para portar la playera de México.

