La postemporada de la MLB arranca con una rivalidad estelar con el enfrentamiento de comodines entre Red Sox y Yankees. Durante la fase final de la temporada regular, en la carrera por el comodín vislumbraba un posible clásico, el más añejo de la MLB, engrandeciendo las expectativas del duelo.

Yankees y Red Sox culminaron la temporada regular con el mismo récord de 92-70, pero la novena de Boston aseguró la ventaja de la localía al ganar los enfrentamientos en común 10-9, por lo que el partido de comodines para meterse entre los mejores equipos de la postemporada se llevará a cabo en Fenway Park.

De acuerdo a un ranking elaborado por la MLB, Red Sox y Yankees es la rivalidad más grande del certamen, seguida de la que mantienen Dodgers-Giants, Cardinals-Cubs y Mets-Phillies.

Cada año se activa esta rivalidad al pertenecer ambos equipos a la misma División, este año, su récord igualado en juegos ganados y perdidos la hizo más atractiva con la definición para la postemporada hasta el último momento. Si bien, los encuentros entre Boston y Nueva York se venden en las Grandes Ligas como “la rivalidad más grande”, los medios la enaltecen comparándola con los duelos entre Real Madrid y Barcelona, entre el Manchester United y el Liverpool, incluso como la rivalidad entre Pepsi y Coca-Cola.

El registro del primer enfrentamiento entre ambas novenas se remonta al 14 de abril de 1913, un choque que ganó Boston 2-1. Desde entonces se han enfrentado en más de 2,000 ocasiones. Pero a partir de la venta de Babe Ruth de los Red Sox a los Yankees en 1919, el significado de cada encuentro cambió, pues inició una a la época de bonanza para los neoyorquinos ganando 26 títulos en 8 décadas y una maldición para los de Boston quienes hasta 2004 rompieron una sequía de 86 años sin campeonatos.

La rivalidad entre ambos equipos llegó a su clímax entre 2003 y 2004, lo que incluso provocó que los escritores John Harper de New York Daily News y Tony Massarotti de Boston Herald escribieran un libro al respecto: A Tale of Two Cities: The 2004 Yankees-Red Sox Rivalry And The War For The Pennant.

El clásico incluso se ha trasladado al extranjero en la que fue la primera serie de temporada regular que se realizó en Europa, en 2019 ambos equipos se enfrentaron en la London Series, su encuentro dio como resultado un impulso de casi 62 millones para la economía del Reino Unido en su conjunto, de los cuales 49 millones aterrizaron en Londres de acuerdo a datos de Boston Business Journal.

