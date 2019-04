Fueron 185,000 libras esterlinas las que permitieron conformar a Williams Grand Prix Engineering Limited —lo que ahora es el equivalente a 1.1 millones de euros— y en 1977 se integró un nuevo equipo a la Fórmula 1, con dinero que provenía de la compañía cervecera Belle Vue (Bélgica) y su piloto fue el belga Patrick Nève.

En la principal categoría resulta importante el dinero que se logra recaudar de los patrocinadores y los premios económicos. En su primera temporada el equipo no logró sumar puntos.

Al interior de la escudería se sabía que la presente campaña sería difícil por la falta de recursos. Williams tiene un presupuesto de 131.6 millones de euros, es decir, es el más bajo de la categoría, según datos de Business Sports. Esta cifra significa 27% del dinero con el que cuenta Mercedes.

Los ingresos totales del equipo del 2012 al 2018 ascienden a 853.54 millones de euros. El promedio anual es de 121.4 millones de euros, según datos de su reporte financiero anual. Cabe señalar que del 2017 al 2018 registraron un incremento de 4% en ganancias.

El año pasado concluyó el contrato por cinco años con Martini, lo cual significaba un ingreso aproximado anual de 13.4 millones de euros, pero sumaron a la empresa ROKiT, fabricante de celulares, que les aporta 20 millones de euros.

Los recursos que restaron fueron los que recibían por el piloto Lance Stroll, por 22.4 millones de euros, ya que ahora es parte de Racing Point.

Además, disminuyó la proporción de dinero que obtiene el equipo, ya que es de acuerdo con el sitio que ocupan en el Campeonato de Constructores. En el 2014 y el 2015, fue el tercer mejor equipo en la F1.

Del 2016 al 2018 fue descendiendo, hasta ocupar la décima posición en el campeonato (siete unidades). El resultado del año pasado significó su peor resultado en las últimas dos décadas.

Mike O’driscoll, CEO de Grupo Williams, reconoció en el reporte financiero que no tuvieron un desempeño aceptable, “la competencia en la Fórmula 1 es intensa y los detalles hacen la diferencia entre una temporada exitosa y una decepcionante (...) Necesitamos reconstruir el equipo y volver a la competitividad”.

Por ahora, sus monoplazas que conducen George Russell y Robert Kubica son los últimos en cruzar la línea de meta.

Tras el Gran Premio de China, Russell describió para motorsport.com que “la diferencia de ritmo es tan grande que van y vienen (el resto de los monoplazas) como si yo estuviera parado realmente (...) sabemos cuál es nuestro ritmo y mi trabajo es aprovecharlo al máximo”.

La situación que vive el equipo ahora no es lejana a Frank Williams, ya que su primer equipo desapareció por problemas financieros, los monoplazas no contaban con piezas de repuesto y difícilmente concluían una carrera.

En los años 70, entre los pilotos indicaban que, si querían acabar con su carrera, debían conducir un monoplaza de Frank Williams Racing Cars.

La escudería Williams entre la década de los años 80 y 90 acumuló nueve títulos en el Campeonato de Constructores, lo cual la ubica como la tercera más exitosa en la F1.

Su último campeonato lo obtuvo en 1997 y desde entonces en cinco ocasiones ha concluido en el tercer sitio y en cuatro veces acabó la temporada en cuarto lugar en el campeonato.

Sergio Pérez: “Ferrari y Mercedes se interesaron en mí”

Sergio Pérez, entrevistado en el podcast oficial de la Fórmula 1, reveló las razones que no le permitieron aceptar la oportunidad que la escudería Ferrari y Mercedes le propusieron en el 2012.

¿Te imaginas al piloto mexicano corriendo un monoplaza de los equipos actualmente más dominantes de la F1?

Lo anterior no es una locura. En el 2012, cuando decidió irse a McLaren, tuvo la oferta de firmar con Mercedes y Ferrari.

“Fui a Maranello y lo discutí con Domenicali. Él me dijo ‘hagamos un precontrato para el 2014’. Yo en ese tiempo era más joven y estaba con más hambre de triunfo y desesperado en tener mi oportunidad, y dije ‘lo quiero tener para el 2013’. En ese mismo tiempo, Mercedes también estaba interesado. Ferrari lo estaba y McLaren, por lo que yo estaba en una fuerte posición, y me dije ‘necesito subirme a un auto competitivo porque puedo ganar el título’.

“Así que tomé la oportunidad con McLaren. Ellos estaban ganando carreras. Estuvieron compitiendo por el título durante los últimos cinco años. Así que, ¿cómo podrías decir que no? Era imposible obviamente y le tuve que decir adiós a la Academia de Ferrari, y me fui a McLaren”, dijo Sergio Pérez en el podcast de la F1.

Sin embargo, el mexicano no sumó ni un solo podio en el 2013 con McLaren y concluyó en el decimoprimer sitio de la clasificación general, con un quinto sitio en la India como su mejor resultado, justo dos carreras antes de que se anunciaran su despido en el Gran Premio de los Estados Unidos.

“Yo estaba reemplazando a Hamilton en Mclaren, así que todos esperaban que yo ganaría el título, pero no tuve el carro; no tuve las herramientas. Para mi, adaptarme al monoplaza fue muy complicado. Tuvimos un auto muy inconsistente, que cambiaba carrera a carrera. Nunca tuve la oportunidad de adaptarme al auto. Si tú ves los cambios de equipo para un piloto, necesitas tiempo para adaptarte, y no lo tuvimos con McLaren. Había mucha presión, mucha mala atmósfera. Y creo que, viendo al pasado, hubiera querido más apoyo del equipo”, declaró.

Checo ahondó en sus declaraciones y señaló que su paso por McLaren no funcionó porque estaba en mala forma, haciendo equipo con Jenson (Button) un piloto muy establecido.

La vida de Sergio Pérez dentro de la Fórmula 1 encontró estabilidad al llegar a Force India, ahora Racing Point, equipo con el que suma seis temporadas.