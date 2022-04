Esta temporada de Grandes Ligas no será igual a la anterior. En 2022 se introdujeron cambios en el libro de reglas para favorecer la salud de los jugadores y el espectáculo, que incluyen a la figura de un bateador designado universal en la Liga Nacional, una nueva regla ‘Shohei Ohtani’, tecnologías para emitir señales y la extensiones en los rosters y en el formato de la postemporada.

Aunque existen opiniones divididas cuando de cambios en el beisbol se trata, al ser un juego de gran tradición, algunas de estas normas y otras que se introducirán en 2023, como el uso de relojes de lanzamiento, buscan disminuir la carga de trabajo de algunos jugadores por un lado y, por otro, incrementar el atractivo y la acción en los partidos.

“Lo que haga Grandes Ligas y el beisbol para acercarse a un público más joven creo que lo tenemos que apoyar. El beisbol es el mejor juego que hay en el planeta, pero es cierto que en ocasiones puede parecer muy denso para el público casual, no para el aficionado que un miércoles, un jueves o viernes ve un juego de 16 entradas, pero sí para alguien que de repente puede disfrutar quizá de un juego al mes o cada 15 días. Lo que quieren ver es batazos, grandes atrapadas, pasársela bien, tener una transmisión entretenida, ir al estadio y que haya acción”, dijo Eitán Benezra, comentarista de ESPN, a El Economista.

Bateador designado universal en la Nacional

En 2022 se implementará la figura del bateador designado (DH, por sus siglas en inglés) en la Liga Nacional, es decir, los equipos podrán establecer a un jugador para batear en lugar del pítcher. De esta manera se le quitará a los lanzadores la responsabilidad de tener que dar resultados al bat para enfocarse totalmente en su actuación en la loma, se dará la oportunidad a jugadores veteranos de poder alargar sus carreras y favorecerá el cambio en las estrategias a la hora de los juegos.

“Con la regla del bateador designado tratas de evitar lesiones a un jugador que a lo mejor no puede correr las bases, que no hace un swing correcto y en el que tienes una gran inversión”, expresó Ismael Valdez, ex lanzador de beisbol profesional mexicano.

Regla ‘Shohei Ohtani’

Adicionalmente, se introdujo la regla ‘Shohei Ohtani’, nombrada así por el beisbolista japonés de los Angels, que la temporada pasada tuvo un histórico rendimiento como pítcher y bateador. El nipón conectó 46 jonrones, 26 dobles y ocho triples, empujó 100 carreras y anotó 103, además de recibir 96 boletos como bateador. Como lanzador tuvo marca de 9-2 con efectividad de 3.18 y 156 ponches en 23 aperturas, limitando a los oponentes a un promedio de .207. De esta manera, fue el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas en ser convocado al Juego de Estrellas como lanzador y bateador. También fue elegido Jugador Más Valioso de la Liga Americana y recibió un premio especial de la oficina del comisionado.

A partir de estos logros, el atractivo que representa y para evitar mantener brazos como este lanzando durante todo el juego para que siga bateando, la nueva regla permitirá a un jugador comenzar como lanzador y bateador designado y continuar en su papel de DH cuando ya no esté lanzando.

Tecnología PitchCom

Asimismo, se introducirá, de manera opcional para cada equipo, la tecnología PitchCom en un intento por mejorar la velocidad del juego y prevenir el robo de señas. Este sistema elimina la necesidad tradicional para un cátcher de tener que hacer señales con los dedos. En vez de eso, el receptor cuenta con un brazalete que hace de control remoto, con nueve botones, con los que podrá pedir un pitcheo en específico y su ubicación. El lanzador tendrá un auricular en su gorra y el receptor uno en su casco.

“En cuanto a las situaciones de las señas electrónicas, hay que ver cómo se van adaptando porque dos jugadores de cuadro y el jardinero central podrán escuchar las señales que emanen estos dispositivos. Va a ser un beisbol completamente diferente y a ver cómo se van adaptando todos los equipos y quién le saca más provecho lo más rápidamente posible”, compartió Jorge Eduardo Sánchez, comentarista en ESPN.

“Tenía algunas dudas al principio, pero cuando comenzamos a usarlo, fue realmente bueno, con un hombre en segunda también. Definitivamente me gustaría usarlo en mi primera apertura. Sabes qué lanzamiento vas a hacer de inmediato”, dijo el lanzador de los New York Yankees, Luis Severino.

Rosters extendidos

Esta temporada también iniciará con rosters de 28 peloteros (sin importar el número de lanzadores) las primeras tres semanas, expandiendo la nómina dos lugares más para que los dirigentes tengan margen de maniobra después de una pretemporada recortada por el cierre laboral que afectó el inicio de los entrenamientos. Después del 2 de mayo, los rosters volverán a ser de 26 jugadores con un límite de 13 lanzadores.

Más postemporada

En el nuevo acuerdo laboral se incluyó expandir de 10 a 12 el número de equipos en la postemporada, con tres campeones de división y tres comodines (wildcards) en cada liga. Los primeros dos campeones de división en cada liga avanzarán directamente a la Serie Divisional y los otros cuatro jugarán series al mejor de tres en lo que se llamará la Ronda del Comodín, con la escuadra mejor clasificada jugando como local para cada partido.

En 2023, un Comité de Competencia integrado por cuatro jugadores activos, cuatro miembros elegidos por MLB y un umpire se encargarán de tomar decisiones sobre otros cambios, como el reloj de pitcheo, límites en los posicionamientos defensivos, bases más grandes y el sistema automático de bolas/strikes. Cualquier ajuste a las reglas que el comité acepte podrá implementarse con 45 días de aviso a los jugadores.