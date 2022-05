El debut del Gran Premio de Miami se hizo notar. Un desfile de estrellas del deporte y una asistencia de 255,000 personas en total por los tres días, enmarcaron la atmósfera del primer campeón del circuito. Max Verstappen, piloto de Red Bull se inmortalizó siendo la primera imagen en lo alto del podio, con este triunfo, suma tres carreras llegando como líder (en lo que va de la temporada) y además, es sublíder del Campeonato de Pilotos.

Ferrari es hoy, la competencia más directa de Red Bull, pues en las cinco carreras cumplidas en el campeonato, no ha faltado el piloto que represente a la escudería italiana en el podio. En el Autódromo Internacional de Miami, situado en el complejo Hard Rock Stadium dentro de Miami Gardens, Verstappen se impuso al frente del contingente, arrebatando el liderato al ganador de la pole Charles Leclerc. El actual campeón de Red Bull le quitó la segunda posición a Carlos Sainz desde la curva 1, y pronto comenzó a acercarse a Charles Leclerc. El piloto belga ganó su segundo Gran Premio consecutivo, respaldando un grand slam en Imola, Italia.

A pesar de su victoria, Verstappen dijo que Red Bull todavía está plagado de desajustes en los autos y pidió al equipo que los resuelva. Su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez, que terminó cuarto, sufrió una pérdida de potencia al principio de la carrera en su persecución del podio Carlos Sainz.

“Todavía tenemos problemas que tenemos que resolver. Somos rápidos pero, como puedes ver, mi viernes fue terrible, lo cual no fue genial si quieres tener un buen fin de semana. También creo que Checo tuvo algunos problemas en la carrera, así que tenemos que estar al tanto de eso. Tenemos mucho potencial, pero debemos asegurarnos de que sea confiable. Solo tenemos que concretar un fin de semana realmente positivo sin problemas. Creo que, por supuesto, en Imola tuvimos eso, pero sigue siendo un poco impredecible, demasiado”, dijo Verstappen.

Leclerc conserva el liderazgo en el campeonato de pilotos, pero Verstappen lo ha recortado a solo 19 puntos mientras el paddock se prepara para dirigirse a la próxima carrera en Barcelona. Después de la segunda victoria consecutiva de Verstappen, Leclerc dice que Red Bull tiene la ventaja y depende de Ferrari recuperar el control.

“Va a ser un campeonato largo. Parece que tuvieron la ventaja durante dos fines de semana, especialmente en el ritmo de carrera, y tenemos que recuperar la ventaja lo antes posible", dijo el piloto monegasco.

Leclerc, quien completó su décima sexta final de carrera consecutiva señaló que han estado en una sola posición desde el comienzo de la temporada entiende que Verstappen puede acortar la distancia.

“Me gusta bastante esta posición, pero también es cierto que la brecha se está cerrando lentamente. No me importa la posición en la que esté, quiero ser el más competitivo que existe. Verstappen se le hizo la misma pregunta, a lo que respondió: "Me gusta la posición en la que estoy en este momento, sabiendo que el auto es rápido y al final del año pasado me estaban persiguiendo y eso no fue bueno porque sabía que no tenía el ritmo e iba a ser complicado. Depende de cuán competitivo seas también”.

