El Comité Olímpico Mexicano sigue sumando alianzas al presupuesto y herramientas para llevar a la meta de 150 integrantes de la delegación mexicana a Tokio. Value Casa de Bolsa costeará algunos gastos del traslado como los boletos de avión, que aún se buscan que sean directos con una aerolínea japonesa.

"Este patrocinio cubre una parte importante, estamos por cerrar otro más para cubrir la totalidad de los boletos y en su caso habría un apoyo extraordinario de PanamSports a través de Solidaridad. Si con eso aún no tenemos el complemento del costo de los boletos recurriríamos a los recursos federales, lo cual estamos tratando de evitar para que la erogación no sea de mayor monto al que podemos conseguir", dijo el presidente del COM, Carlos Padilla, en la presentación del patrocinio.

Aún el Comité no tiene recursos por parte de Conade y estiman que sean menos de 27 millones de pesos si logran crecer el número de patrocinadores.

En enero de 2021, Padilla dijo a este diario que tenían contemplado un presupuesto de 80 millones de pesos programado con Conade, que en aquel entonces, a seis meses de los Juegos, tampoco tenían manera de ejercer.

“Recursos no nos han liberado alguno. Sin embargo, no hemos dejado de trabajar y espero que (sea) en próximos días, como un complemento de lo que vayamos logrando y como tal, como complemento, no recargar todo al gobierno por la situación económica que también entendemos”, menciona Padilla.

Durante la pandemia se cayó el acuerdo que garantizaba la totalidad de vuelos y ahora se debe cubrir el 100% del costo.

Sobre el panorama de emergencia sanitaria que aún presentan algunas localidades de Japón, Padilla opinó que no tienen “una bola de cristal” para saber si los Juegos pudieran cancelarse o aplazarse una vez más.

"Estamos trabajando los 206 Comités Olímpicos con el liderazgo de nuestro presidente, Thomas Bach, y que sean unos extraordinarios Juegos muy distintos por las razones que han estado informando y contesto con una frase que hoy día sale publicada en varios medios por la preocupación que hay en la pandemia y cómo se ha ido extendiendo en Japón. No sabemos, pero trabajamos para que sean unos excelentes Juegos y todos los comités y federaciones trabajamos en un mismo sentido", sentenció.

Como ocurrió en los Juegos Olímpicos de Río 2016, el COM buscará de nuevo el apoyo económico de PanamSports y Solidaridad Olímpica “para costear los vuelos de los deportistas y contar con kits de higiene desde antes de salir de México” y subrayó que el organismo tiene seis años sin recibir recursos federales.

Carlos Bremer, promotor del deporte y atletas de alto rendimiento, destacó los resultados de los clavadistas en la Copa del Mundo en Tokio, que por primera vez consiguió 12 plazas.

“Espero que más empresarios se unan, es un esfuerzo mínimo para muchas empresas y es grande la ayuda que le hacen a los atletas. Te felicito por no darte por vencido y vamos a juntar a más gente que ayude”, mencionó Bremer.

