¿Cómo sería la vida de Ted Ginn Jr. si hubiera elegido otro rumbo? Sería exitoso y uno de los mejores velocistas de los Estados Unidos y del mundo. No es una suposición, los datos lo confirman. ¿Lo conoce? es el receptor abierto de los New Orleans Saints y el jugador de la NFL más rápido. Se decidió por el futbol americano y no por lo que llaman track and field. “A veces, cuando veo los Olímpicos, siento nostalgia por los viejos tiempos”, expresó Ginn.

Pd: Son pocas las personas que pueden decir que derrotaron a Usain Bolt, Ted es uno de ellos.

Ginn Jr. tiene una marca de 10.02 segundos en los 100 metros planos, ¿qué significa eso? que con ese tiempo hubiera sido finalista en los últimos dos Juegos Olímpicos (Londres y Río) y sería uno de los ocho hombres más rápidos del planeta. Pero su fuerte son los 110 metros con vallas, en el 2003 fue el número uno a nivel junior y al año siguiente, el mejor del país a nivel profesional.

Su capacidad como velocista es innata. es parte de sus cualidades, no por algo se ha mantenido entre los cinco más rápidos (casi siempre el primer lugar) de toda la NFL en la última década. Su historia deportiva comienza justamente en las pistas, donde logró ser el mejor corredor en 200 metros en Ohio y campeón nacional en los 110 metros con vallas e incluso logró estar apenas por debajo de Usain Bolt en los tiempos de juvenil.

El diario Charlotte Observer en una entrevista del 2016 le preguntó:

-Si te tomaras un poco de tiempo para entrenar, ¿podrías superar a los velocistas que estarán en los Juegos Olímpicos de Río?

-Creo que, si entrenara dos o tres meses en los obstáculos, podría lograrlo, quizás.

“Puede volar”, dijo el QB de los Saints, su compañero, Drew Brees, cuando le preguntaron sobre la incorporación de Ted al equipo. Ahora mismo tiene un contrato por tres años (que empezó esta temporada) y valuado en 11 millones de dólares. ¿Ser un mejor velocista le hubiera dado más dividendos financieros? Tendría que ser uno de los dos o tres mejores del mundo para que pudiera duplicar esa cifra de acuerdo con los ingresos de atletas como Usain Bolt o Justin Gatlin, aunque calidad tenía para destacar en atletismo.

Su velocidad no ha pasado desapercibida para los récords de la NFL. Junto con Josh Cribbs son los únicos jugadores en la historia de la liga que han logrado dos regresos de patada hasta la zona de anotación en un solo juego.

En promedio, cada vez que recibe el balón en un regreso de patada, Ted puede avanzar casi 23 yardas. Este año ha estado presente en 15 partidos, 787 yardas, 4 anotaciones y 53 recepciones. Tiene 32 años y ésta es su temporada número 11 en la NFL. El adiós se asuma en su trayectoria como profesional.

Un artículo del sitio Stack.com, que habla de la velocidad de Ted, refiere una anécdota cuando en sus tiempos de corredor de velocidad alguna vez derrotó en un relevo 4 x 100 al equipo de Usain Bolt. “Yo he corrido con los mejores de todos los tiempos”, dijo el jugador de los Saints.

El sitio dice a manera de conclusión: “No sabemos qué tan rápido pudo haber ido si se hubiera dedicado de lleno a la velocidad, quizá nos perdimos de la encarnación humana de Flash”.