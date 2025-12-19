Abbott lanza en México nueva tecnología de monitoreo continuo de glucosa

El cuidado de la diabetes en México da un paso clave con la llegada de FreeStyle Libre 2 Plus, la versión más reciente de la tecnología de monitoreo continuo de glucosa (MCG) de Abbott, lo que impulsa una mejor calidad de vida para las personas.

En entrevista, Martín Hernández, gerente general de Abbott México para el Cuidado de la Diabetes, compartió para El Economista cómo esta innovación busca transformar la experiencia de millones de personas que viven con diabetes tipo 1 y tipo 2 en el país.

Hernández destacó que para Abbott este lanzamiento representa un avance tanto tecnológico como emocional: “Nos sentimos profundamente orgullosos de contribuir a reducir la carga emocional asociada al cuidado de la diabetes, al mismo tiempo que impulsamos una mejor calidad de vida de las personas”, señaló.

FreeStyle Libre 2 Plus forma parte del ecosistema FreeStyle Libre, reconocido por eliminar los pinchazos en los dedos y ofrecer mediciones continuas.

“Esta tecnología ha facilitado el manejo de la diabetes al permitir mediciones continuas, visibilidad de tendencias, y brindar información sobre cómo factores como la alimentación, el sueño y la actividad física influyen en los niveles de glucosa”, señaló Hernández.

Branded Content

Una herramienta precisa

Con más de 7 millones de usuarios en 60 países, FreeStyle Libre es uno de los sistemas de MCG más utilizados en el mundo. Puede utilizarse desde los dos años de edad, lo que supone una tranquilidad adicional para madres y padres, especialmente ante episodios de hipoglucemia nocturna, que a menudo pasan desapercibidos.

“Contar con visibilidad en tiempo real, tanto de día como de noche, sobre el comportamiento de la glucosa es fundamental para una gestión adecuada de la diabetes en etapas tan importantes”, añadió Hernández.

Para mujeres embarazadas que viven con diabetes tipo 1 o tipo 2, el monitoreo continuo ayuda a mantener la glucosa dentro de los rangos recomendados, reduciendo riesgos maternos y neonatales: “Durante la gestación, mantener la glucosa en rangos adecuados es clave para reducir riesgos para la madre y el bebé”.

Además de su precisión, el sensor ofrece beneficios como:

Disminuye la preocupación por picos o bajadas bruscas.

Brinda mayor seguridad en la escuela, el trabajo o el deporte.

Es pequeño, resistente al agua y cómodo para uso diario.

Permite compartir la información con profesionales de la salud o familiares.

Facilita que se consulte la información de forma sencilla por medio de su app gratuita FreeStyle LibreLink.

Durante más de 35 años de trayectoria en el cuidado de la salud, Abbott ha desarrollado tecnologías y productos para ayudar a las personas a vivir la mejor vida posible a través de una mejor salud.

“El compromiso global de Abbott se traduce en innovaciones concretas, como FreeStyle Libre 2 Plus, que no solo favorece un manejo integral de la diabetes, sino que también brinda tranquilidad a madres, padres, cuidadores y profesionales de la salud, al ofrecer información en tiempo real,” permitiendo que las personas que viven con diabetes se enfoquen menos en su condición y más en disfrutar su vida”.

Impacto positivo a través de la salud

Abbott asegura que en México trabaja para ampliar el acceso mediante alianzas con instituciones de salud, distribuidores y asociaciones médicas, además de impulsar programas de educación para profesionales y pacientes.

Para quienes inician su vida con diabetes, Hernández recomienda: acudir a su equipo médico, conocer cómo responde su cuerpo, utilizar herramientas como el MCG para tomar decisiones informadas.

“Cuando la tecnología se combina con educación y acompañamiento médico, el manejo de la diabetes puede transformarse en una experiencia de autocuidado más libre e informada”, afirmó el gerente general de Abbott México.

Para Abbott, FreeStyle Libre 2 Plus representa un antes y un después en el monitoreo de la diabetes: un sistema que no solo mide, sino que anticipa, previene y acompaña para evitar complicaciones de salud.

“Estamos convencidos de que esta tecnología está ayudando a transformar la atención de la diabetes a nivel global y seguiremos trabajando para que más personas tengan acceso a esta innovación y puedan vivir con mayor confianza y libertad”, concluyó Martín Hernández.