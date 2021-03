Stefanos Tsitsipas por primera vez en México dejó dos mensajes claros antes de su debut en Acapulco: no caerá en discusiones por los cambios de la ATP al sistema de ranking y nuestro país fue hace seis años parte del inicio de su carrera, cuando jugó un torneo junior en la Ciudad de México y otro en Mérida a sus 16 años.

"Los mexicanos tienen muchas cosas en común con los griegos en la comida y la cultura, son muy similares. México es de cierta forma donde comenzó todo para mí. Espero jugar en el Abierto de Los Cabos también y hacer la temporada de tenis en México".

El griego jugará por primera vez en el Abierto Mexicano de Tenis, un torneo al que calificó de “refrescante” luego de pasar 16 días aislado mientras participó en los torneos indoor de Rotterdam y Marsella. El primer sembrado del ATP 500 de Acapulco tuvo un largo viaje de 23 horas desde Marsella a México.

"Es algo refrescante, me siento con más energía, me siento mejor exponiéndome al sol, disfruto esta semana por mucho, ayer tuve una sesión de entrenamiento, es una gran ubicación para jugar tenis. Disfruto de esta manera más que estar atrapado en una ciudad donde no se me permite salir del hotel. Estuve aislado por 16 días consecutivos, definitivamente llegar a Acapulco es algo diferente".

Con 22 años, ha recorrido un largo camino: ganó su primer trofeo a finales de 2018 en Estocolmo, pero no fue hasta 2019 cuando empezó a acaparar la atención. Entró a las semifinales del Abierto de Australia y ganó tres de los cinco títulos, incluyendo las Nitto ATP Finals, donde superó a Daniil Medvedev, Roger Federer, Dominic Thiem y Alexander Zverev.

“Es un privilegio ser parte de esto. El tenis es un deporte muy complicado y cuesta mucho trabajo llegar a donde estoy, pero todavía queda mucho por hacer esta temporada”.

El ganador de cinco títulos en el ATP Tour levantó su primer trofeo de la temporada 2021 y en los dos últimos majors, Roland Garros y Abierto de Australia, llegó a semifinales. Es el número 5 del mundo desde el 8 de marzo pasado.

El Consejo de jugadores y la ATP decidieron congelar los puntos de 2019 hasta mediados de marzo y hace un par de semanas anunciaron nuevos cambios, donde hasta el 5 de agosto seguirán contando en un 50% los puntos de 2019, algo que beneficia en particular a varios de los mejores y perjudica a los que vienen buscando un lugar en el Top 100.

Con el sistema actual, en 2022 se defenderán puntos que todavía están vigentes de la temporada 2019.

El tenista alemán Alexander Zverev expresó su molestia con la clasificación utilizada en estos tiempos de pandemia por el Covid-19, lo que ya había generado disconformidad por parte de otros colegas.

“El ranking realmente no me importa y menos con el sistema de puntos que tenemos ahora. Quiero decir que yo debería ser el número 4 o el 5 mejor del mundo con el sistema normal, pero el que tenemos ahora es un poco absurdo. Es solo un número en este momento. No tiene ningún sentido. Soy el fan más grande que hay de Roger Federer, pero ahora mismo el sistema de puntos está hecho un desastre y que no hay que prestarle demasiada atención”, dijo Zverev.

Al respecto, Tsitsipas dijo que prefiere no prestar demasiada atención al tema, pues como jugadores, no tienen un impacto en los cambios.

“No estoy involucrado en el Consejo de Jugadores ni nada de eso. Si te soy sincero no quiero involucrarme en un Consejo de ATP. Creo que eso es trabajo de la ATP, de seguir construyendo todo para los jugadores. Evidentemente hay jugadores que miran por su interés y realmente por el mío, y de todos los demás. así que este tipo de temas se los dejo a ellos".