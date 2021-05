El COI podría proporcionar vacunas covid-19 a 20,000 personas en Japón que van a competir o trabajar en los Juegos Olímpicos para mejorar la seguridad del evento. Un funcionario, que habló de forma anónima con Kyodo News, dijo que es probable que las vacunas se ofrezcan de forma gratuita.

En Japón, solo el 2.1% de las personas están vacunadas, cuando quedan menos de dos meses para que los Juegos comiencen el 23 de julio.

“Se habla de una sanción enorme (si se cancelan). Pero si 100,000 personas de 200 países descienden al Japón rezagado en vacunas y la variante se propaga, podrían perderse vidas y producirse subsidios si se declara un estado de emergencia y el Producto Interno Bruto podría caer. Creo que podríamos tener mucho más que perder”, dijo Masayoshi Son, director ejecutivo de SoftBank Group.

El gobierno japonés está buscando vacunar completamente a todos los residentes de 65 años o más, alrededor de 36 millones de personas, para fines de julio. Las dosis de la vacuna desarrollada por Moderna se administrarán en los centros después de que el gobierno del país aprobó su uso en Japón la semana pasada. Según informes en Japón, los dos centros de vacunación a gran escala podrán administrar hasta 15,000 inyecciones por día: 10,000 en Tokio y 5,000 en Osaka.

"Los Juegos Olímpicos podrían tener lugar con más serenidad si se hubiera hecho esto antes y el 80 o el 90% de la población estuviera vacunada" antes del inicio del evento, dijo Munemitsu Watanabe, de 71 años, tras recibir su primera dosis en Tokio.

Japón comenzó en febrero a aplicar la vacuna Pfizer al personal sanitario y mayores de 65 años y espera concluir esa fase a fines de julio cuando comienzan los Juegos. No obstante, varios ministros dijeron que los Olímpicos no están incluidos en el calendario y no se ha fijado fecha para la inmunización de otras franjas de la población.

Tokio, Osaka y otras ocho regiones están en estado de emergencia y redujeron la actividad comercial hasta finales de mayo. Informes de prensa indican que las medidas podrían extenderse tres semanas más.

Alerta EU a su población a no viajar a Japón

Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos que no viajen a Japón, citando el creciente riesgo generado por la pandemia.

"Debido al covid-19, no viaje a Japón", señaló la advertencia del Departamento de Estado sobre los viajes a esa nación, criticada por su lenta tasa de vacunación.

La decisión de Washington fue tomada principalmente por razones sanitarias, pero también por "factores secundarios como la disponibilidad de vuelos comerciales, restricciones a los ingresos de ciudadanos estadounidenses e impedimentos para obtener en tres días los resultados de los test de covid", dice el comunicado.

La mayoría de la opinión pública se opone a los Juegos Olímpicos, que los organizadores aseguran pueden desarrollarse en forma segura.

La mayoría de los atletas y otras personas que se alojarán en la Villa Olímpica deberán estar vacunadas antes de llegar a Japón, aunque la inoculación no es una exigencia para participar en los Juegos.

deportes@eleconomista.mx