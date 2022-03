Aunque casi tenía garantizado su lugar hace mucho tiempo, Tiger Woods finalmente tomó su lugar entre los mejores golfistas del deporte cuando el miércoles por la noche el estadounidense de 46 años fue inducido al Salón de la Fama del Golf Mundial como parte de la clase 2022.

Woods fue el personaje principal en la clase que incluyó al comisionado retirado del PGA Tour Tim Finchem, a la tres veces campeona del Abierto de Mujeres de Estados Unidos Susie Maxwell Berning y a la fallecida Marion Hollins, una visionaria que se convirtió en la primera mujer en desarrollar campos de golf prominentes.

Tiger Woods, que recibió la bienvenida de su hija Sam, compartió una historia de vida de pasión por el juego y ética de trabajo. El golfista no se refirió a ninguna de sus 82 victorias en el PGA Tour ni a sus 15 majors, ni a las ocho cirugías que sufrió en el camino, sino a la guía de sus padres y al acompañamiento de sus amigos, caddies y patrocinadores.

Habló de que sus padres sacaron una segunda hipoteca que le permitió jugar el circuito junior en California y se le hizo un nudo en la garganta cuando mencionó a su difunto padre, quien le dijo que tendría que ganar todo lo que quisiera.

“Si no sales y trabajas, no sales y te esfuerzas, uno, no obtendrás los resultados; pero dos, y más importante, no te lo mereces. Necesitas ganártelo. Así que eso definió mi educación. Eso definió mi carrera”, dijo Woods.