Cuando los seleccionados olímpicos salten al césped japonés para enfrentar a Francia, Sudáfrica y al equipo anfitrión, tendrán las memorias de la Copa Oro y Nations League. Ya están acostumbrados a la responsabilidad de vestir la playera del Tri en grandes escenarios, incluso en categoría mayor, donde Gerardo Martino ha convertido a los jóvenes en piezas elementales.

A lo largo de su mandato (desde enero de 2019), el ‘Tata’ ha utilizado a 27 jugadores de categoría olímpica en la selección absoluta. En total, 35 elementos nacidos de 1997 en adelante han estado entrenando con él en diferentes convocatorias, pero ocho de ellos aún no han tenido participación.

Los jóvenes han sido tan importantes para él que de su Top 10 con más minutos, tres pertenecen a la categoría olímpica: Edson Álvarez, Carlos Rodríguez y Uriel Antuna. Aunque el primero no recibió el permiso del Ajax para ir a Tokio, cuenta con la edad, ya que nació en 1997.

“El ‘Tata’ nos ha dado identidad, ha tratado de cambiar las cosas, no solo en la mayor, sino también en selecciones menores. Leí que Jaime Lozano (entrenador de la Sub 23) trabaja a la par del ‘Tata’, eso es buenísimo porque muchos de la mayor vienen a la Sub 23 y traen la idea. (Martino) Ha hecho que creamos en nosotros, que seamos jóvenes con experiencia y que podemos competir ante quien sea”, destaca Edson Álvarez.

La lista de los 10 olímpicos con más minutos en la era Martino la completan los defensas Jorge Sánchez (América), César Montes (Monterrey) y Gerardo Arteaga (Genk de Bélgica), los mediocampistas Cristian Calderón (Chivas), Sebastián Córdova (América) y Roberto Alvarado (Cruz Azul), así como el atacante Diego Lainez (Betis de España); este último fue el revulsivo del Tri mayor durante el Final Four de Concacaf.

Un caso destacado es Uriel Antuna, quien ha vivido sus mejores momentos de la mano de Gerardo Martino. Aunque sus primeras convocatorias al Tri fueron con Juan Carlos Osorio, el ‘Tata’ lo hizo titular cuando ni siquiera lo era en su club, Chivas.

“Antuna desde el primer momento que lo convocamos ha sido decisivo. Recurrimos a él para que nos dé respuestas”, señaló Martino tras llevarlo a una gira europea a finales de 2020. Uriel lleva ocho goles en 16 partidos con la selección mayor, superando los seis que tiene con Chivas en 49 juegos.

A pesar de lo hecho, Martino cede el crédito de la Sub 23 a su entrenador oficial, Jaime Lozano: “No corresponde que se lleven nada mío (a Olímpicos), sino toda la idea de Jaime. Si bien él y yo tenemos muchas concordancias, las características del equipo en Tokio serán las mismas del Preolímpico, totalmente desarrollado por Lozano”, declaró el argentino a El Economista.

Martino y Lozano han trabajado juntos durante varios lapsos rumbo a Tokio 2020, como en la última semana previa al duelo amistoso frente a Panamá. No obstante, el titular de la mayor asegura que su presencia no ha dividido ni confundido a los futbolistas.

“Hay dos cuestiones comunes: primero, que hemos trabajado en forma conjunta en los últimos 10 días. Segundo, que el 60% de estos futbolistas los he tenido conmigo. Yo no dividiría grupos, a todos los conozco, han participado a lo largo de estos dos años y medio conmigo en Copa de Naciones, Copa Oro y amistosos, así que no encuentro ninguna diferencia al tener que darle una indicación a Antuna, Córdova o Sánchez”.

Otros jugadores olímpicos a los que Martino ha dado minutos en la mayor son José Juan Macías, Érick Aguirre, Alan Mozo, Alexis Vega, Ismael Govea, Osvaldo Rodríguez, Jesús Angulo, Paolo Yrizar, Gilberto Sepúlveda, Ricardo Angulo, Jairo Torres, Jonathan González, Johan Vásquez, Fernando Beltrán, Francisco Venegas, Jesús Godínez y Efraín Álvarez.

Este último, considerado “el mayor talento de la MLS” por Zlatan Ibrahimovic, fue convocado con 18 años para la gira europea en marzo contra Gales y Costa Rica. Nacido en Los Ángeles, también tiene la posibilidad de jugar para Estados Unidos, pero Martino lo considera un pilar para México.

“Efraín es 100% nuestro. Hoy no hay 50-50 ni 60-40, es un futbolista que yo ya he llevado a una gira, que ha tenido participación y que seguramente la va a seguir teniendo. Efraín es como Lainez, (Carlos) Rodríguez, (Roberto) Alvarado, o (Uriel) Antuna, son parte no solamente del presente, sino también del futuro de la selección de México”, resalta el estratega, quien decidió llamar a Álvarez al Tri mayor para este verano 2021 tras la lesión de Rodolfo Pizarro.

