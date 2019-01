El Super Bowl es uno de los eventos más cotizados para las agencias de viajes en México. Tan sólo Grupo Mundomex recaudará, al menos, 51.9 millones de pesos, producto de los paquetes que pusieron en venta para el partido del próximo domingo entre Los Angeles Rams y los New England Patriots, de acuerdo con cálculos realizados por El Economista.

“En total, vendimos 250 paquetes. En un principio sólo teníamos disponibles cerca de 200, pero la demanda fue mayor a la que esperábamos y por ello decidimos abrir 50 adicionales.

“La ventaja que tiene Mundomex respecto a otras agencias es que posee la licencia de la NFL y eso garantiza que nuestros clientes tengan asegurado sus vuelos, hospedaje y asientos, además de estar en eventos previos al Super Bowl en el que pueden coincidir con actores, jugadores o exjugadores”, comenta Eduardo Cristóbal, director del Departamento de Grupos y Convenciones de la empresa.

La compañía es la única agencia de viajes en México que tiene una alianza con la NFL, lo que permite comprar boletos casi seis meses antes de que se realice el Super Bowl. Sin embargo, otras agencias de viaje como Mexticket o Despegar.com también realizaron paquetes para asistir al juego aunque no tienen una alianza con la Liga.

Por lo anterior, Despegar.com y Mexticket decidieron aliarse con otras empresas que son patrocinadores oficiales o tienen alianza con la misma NFL.

En el caso de Despegar.com hicieron un acuerdo con Visa, patrocinador oficial de la Liga, en el que rifaron un viaje todo pagado para ver el Super Bowl para un aficionado. La ganancia para ambas compañías fue exposición de sus marcas con otros públicos.

“La demanda para este Super Bowl superó por poco al que se disputó el año pasado en Minnesota. Lo anterior tiene que ver porque Atlanta es más atractiva turísticamente y tienen un aeropuerto con mayor conectividad del que cuenta Minnesota”, añade Cristóbal.

Los precios individuales para viajar al Super Bowl variaban en cada empresa. Despegar.com tenía el paquete más económico, el cual se cotizaba en 98,000 pesos en promedio; Mundomex, por su parte, tenía presupuestos que iban desde 205,542 hasta 359,982 pesos, mientras que los precios de Mexticket oscilaban desde 128,400 hasta 142,600 pesos.

Cristóbal comenta que el riesgo de las agencias que no tienen la licencia de la NFL es que el costo de sus paquetes, en muchas ocasiones, no lo respetan. Dice que esto se debe porque no tienen los vuelos, hospedaje y boletos asegurados con anterioridad

Scott Jablonsk, gerente general de NFL Business Stubhub, dijo que un estudio sobre la plataforma de compraventa de boletos electrónica registra que los aficionados mexicanos ocuparon el primer lugar en el mundo, sin contar con los fanáticos estadounidenses, que adquirieron entradas para el partido que se realizará en el Mercedes-Benz Stadium.

En total, compraron 5% de las butacas disponibles. Es decir, aproximadamente 3,550 asientos (de 71,000 disponibles) serán ocupadas por fans mexicanos el próximo domingo.

Este diario preguntó a la NFL México el número de aficionados mexicanos que viajaron a Atlanta. Las oficinas de la Liga mencionan que la cifra no está disponible en este momento y que esperan tenerla cuando concluya el juego.

“El Super Bowl es el evento más importante del 2019 en logística e impacto económico. Y lo es cada año, salvo cuando se realiza la Copa del Mundo. El Súper Tazón está, incluso, por arriba de cuando hay Juegos Olímpicos”, sostiene Cristóbal.