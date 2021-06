Serena Williams, que buscaba hacer historia, abandonó Wimbledon en la primera ronda. La siete veces campeona de este torneo se enfrentaba a la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich en el primer paso en su intención de levantar de nuevo el trofeo e igualar el récord de 24 Grand Slams individuales de la legendaria tenista australiana, Margaret Court, agrandando su leyenda. Pero la estadounidense de 39 años, que nunca hasta ahora había perdido en primera ronda en Londres, resbaló en la cancha mojada por la lluvia cuando iba ganando 3-1 en el primer set y tuvo que ser examinada del tobillo izquierdo. Regresó tras recibir atención médica, pero acabó tirando la toalla con 3-3 y se marchó cojeando y entre lágrimas.

"He tenido que abandonar con el corazón roto hoy (martes) después de lesionarme en la pierna derecha. Mi amor y mi gratitud van para los fans y para el equipo que hacen que estar en la Central Court sea tan especial. Sentir el calor y el apoyo extraordinario del público hoy cuando entré en la pista y cuando salí me ha emocionado", dijo.

Por su parte, Roger Federer solo respiró tranquilo cuando su oponente, el francés Adrian Mannarino, abandonó también por lesión con 6-4, 6-7 (3/7), 3-6 y 4-1 en el marcador.

El suizo, octava raqueta del mundo a sus casi 40 años, afirmó no querer imponerse así y deseó "una rápida recuperación" al francés, del que dijo que "podría haber ganado el partido porque jugó mejor".

A Federer le costó quebrarle el servicio en el primer set, algo que solo logró al final desplegando un espectacular arsenal de golpes. Pero siguió sin encontrar soluciones contra la agresividad de Mannarino en la segunda manga. El suizo parece que le está costando alcanzar su mejor nivel tras haberse sometido a dos operaciones en la rodilla derecha en 2020 y no había encontrado su habitual genialidad hasta la cuarta manga cuando su oponente cayó al suelo lesionado.

¿Crees que este es tu último Grand Slam? (preguntó el portal Punto de Break).

“No, no lo siento así. Quizá vosotros podéis pensarlo, pero nadie lo sabe. Yo no lo sé. Desde ese punto de vista, me lo tomo como un partido de primera ronda, donde siempre hay presión aquí, en mi opinión”, dijo Federer.

En una jornada que como la anterior vio muchos partidos anulados por la lluvia, el alemán Alexander Zverev, sexta raqueta del mundo, pasó a segunda ronda al derrotar al holandés Tallon Griekspoor (124) por 6-3, 6-4 y 6-1.

Con más esfuerzo, el ruso Daniil Medvedev, número dos del mundo, se impuso al alemán Jan-Lennard Struff por 6-4, 6-1, 4-6, 7-6 (7/3). Medvedev viene diciendo hace algunas semanas que tiene una misión: superar la tercera ronda de Wimbledon dado que es el Grand Slam en el que tiene su peor resultado hasta el momento.

“Ser número uno sin ganar Grand Slams es más una excepción que otra cosa. Esta brecha actualmente es grande porque hasta ahora ninguno de los jóvenes -salvo Dominic Thiem- ganó un Slam y ahí está la diferencia”, explicó el ruso.

En el tercer día de competencia en la lluviosa Wimbledon, Novak Djokovic abrirá la jornada frente a Kevin Anderson y más tarde será el turno de Andy Murray contra Oscar Otte. Además, Svitolina, Evans y Venus Williams estarán en la cancha.

