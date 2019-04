Carlos Vargas es el futbolista que más minutos acumula con América en la Copa MX, con un total de 540 minutos en el Clausura 2019. El joven de 20 años es una novedad entre el cuadro millonario del equipo azulcrema —su valor es de 1.1 millones de dólares—, en parte porque hay tres futbolistas en su posición y porque en Liga MX tiene poca participación con el equipo, apenas 189 minutos.

El lateral izquierdo es uno de los cuatro futbolistas que ayudaron a América para cumplir con la regla 20/11, cuya validez se amplió a la Copa MX. El reglamento estipula que dos jugadores menores de 20 años y 11 meses deben cumplir con 90 minutos de participación en cada partido, lo que deja poco margen a Miguel Herrera de escoger al plantel titular en Copa.

“Te obligan a jugar con dos menores y eso no está bien, en ningún torneo del mundo sucede eso”, expresó con enojo Miguel Herrera, luego del partido de los octavos de final de la Copa MX del Clausura 2019. Poco importó que América avanzara en la eliminatoria. Entre los jugadores de aquel partido contra Pachuca uno de los más destacados fue José Guadalupe Hernández, un mediocampista de 19 años.

América tiene un promedio de edad en el plantel de 25.3 años, el equipo con la edad media más baja de todo el torneo, junto a Pumas, y es la plantilla más joven en los últimos tres años.

La obligación para alinear a jóvenes, tanto en Liga como en Copa, le han abierto la oportunidad al equipo para preparar el recambio generacional. Ante la salida de Diego Lainez y el inminente fichaje de Edson Álvarez, ya se empuja la nueva generación de canteranos y la Copa MX puede ser su torneo de despegue.

No obstante, Miguel Herrera no acepta la obligatoriedad de la regla para alinear jóvenes.

“Los buenos jugadores van a salir solos, no obligándolos a jugar”.

El discurso del técnico americanista también lo apoya, Bruno Marioni, entrenador de Pumas que también enfrentará las semifinales, ya que visualiza un problema en el mediano plazo para la consolidación de los futbolistas.

“Se debe encontrar una fórmula que nos permita y que le permita a los clubes darle minutos a los chavos. Tenemos la obligación de ocupar menores de la categoría 99, pero el año que viene vamos a tener a jugadores del 2000 y probablemente los pocos partidos que le dimos a los de esta generación no les alcance para que sean futbolistas de Primera División”.

El torneo de Copa MX del Clausura 2019 arrojó 42 futbolistas debutantes en el torneo, 95% debutó para cumplir la regla de minutos durante la fase regular. Muchos de los jugadores provenían de los equipos juveniles, Sub 20 y Sub 17. En el caso de los equipos de Ascenso fueron los que más debutantes aportaron en el torneo y eran en gran parte jugadores con proceso formativo en Tercera y Segunda División, por lo que en un partido de Copa se enfrentaban a jugadores de Primera División y Ascenso.

“El joven que tenga la edad, o que lo metan, lo tiene que aprovechar. Agarras confianza para jugar bien”, señala Sebastián Córdova, mediocampista de 21 años de América que aunque su participación no contribuye para cumplir la regla, acumula 451 minutos en ambos torneos, Liga y Copa.

Desde la gerencia de la Liga defienden el regreso de la regla 20/11 y su vigencia también para el torneo de Copa. Víctor Guevara, director de operaciones y competencias de la Liga MX, Ascenso MX, indica que “el paso intermedio entre las fuerzas básicas y la Liga es la Copa MX. Uno de los objetivos que tiene es que sea un escalón intermedio para que los jóvenes lleguen a consolidarse, tener ritmo y minutos, previo a llegar a la Liga MX”.

El directivo sostiene que las fuerzas básicas cumplen 10 años de tener una estructura definida por los torneos juveniles Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 20, que tienen un proyecto sólido en cuanto a la formación de jugadores.

Para este torneo de Copa MX, América debutó a un futbolista, pero utilizó a cuatro que ya habían debutado para cumplir con la regla. También le dio oportunidad a Sebastián Córdova, Isaac López, Antonio López, Fernando González e Iván Moreno, de participar en la Copa, aunque superan los 21 años de edad.