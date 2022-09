Real Madrid escondió su versión de época ante Leipzig

El Real Madrid anotó dos goles que llegaron en el desenlace del partido para vencer al RB Leipzig 2-0 en el Bernabéu.

A 10 minutos para el final del partido, el mediocampista uruguayo Federico Valverde anotó el primer gol y luego Marcos Asensio (90+1) aseguró la victoria, que coloca al Real Madrid en la cima del Grupo F con seis puntos en dos partidos. Shakhtar Donetsk ocupa el segundo lugar con cuatro puntos después de empatar con el Celtic.

El equipo defensor de la Orejona no mostró su mejor versión, perdieron en gran parte posesión de balón en la primera mitad y durante largos períodos en la segunda. No contaron con Karim Benzema, que está lesionado y Rodrygo lideró la delantera pero no hizo la diferencia.

Con el resultado, el entrenador italiano Carlo Ancelotti alcanzó una marca histórica personal en la Champions al sumar 100 victorias y se coloca a tres triunfos más para superar el récord de Sir Alex Ferguson, quien tiene 102. Estas victorias se han producido en ocho clubes, con Real Madrid, AC Milan, Chelsea, Juventus, Bayern Munich, Napoli, Paris Saint Germain y Parma, todos se han beneficiado de su sabiduría en el torneo de clubes europeo.

"(Ante Leipzig) No ha sido un partido espectacular, ni fantástico, lo más importante era evitar las contras, son muy peligrosos. Ha salido un partido bien controlado atrás, solo nos han encontrado la espalda en dos ocasiones. Queríamos jugar un partido para ganarlo. La vigilancia defensiva era importante, lo mejor del Leipzig son las transiciones y no queríamos que nos hicieran daño ahí. En la segunda parte, ellos han bajado la energía y al final hemos merecido ganar. En este momento, no puedo pedir a los jugadores un fútbol fantástico, les pido que jueguen un futbol inteligente", afirmó el italiano en rueda de prensa tras la victoria.

Ancelotti también habló sobre el volante uruguayo y la exigencia que le pide con la producción de goles:

“Para saber si es el mejor del mundo en su posición hay que esperar. Tiene mucha calidad, no es solo el dinamismo y la energía. Hoy ha vuelto a marcar con la izquierda, nunca le he visto tirar con la zurda. Lo raro es que solo marcase un gol la temporada pasada. Si no hago que marque diez goles por temporada, rompo mi carnet de entrenador”.

