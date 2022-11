Raúl Jiménez, cerca del Mundial

Gerardo Martino aseguró que mantiene viva la esperanza de que su delantero de confianza llegue a la Copa del Mundo.

El técnico argentino no ocultó el deseo de tener a Raúl Jiménez disponible para la lista definitiva que se anunciará el 14 de noviembre.

“Si él mantiene su evolución y no hay ningún retroceso, debería decir que sí, que va a estar en la Copa del Mundo, pero no me preguntes quién va a quedar fuera, porque no lo sé”, sentenció.

Para los últimos días antes de Qatar 2022, el atacante mexicano ha hecho cuatro sesiones entre entrenamiento y rehabilitación para llegar lo mejor posible al debut mundialista de la Selección Mexicana.