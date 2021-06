Jannik Sinner es el joven tenista sensación del momento, mientras que Rafael Nadal lo es también pero por su experiencia y dominio en Roland Garros. El español nunca ha necesitado jugar cinco sets para ganar un partido y solo jugó tres contra el italiano para obtener su boleto a cuartos de final.

“Hoy esperaba hacer algo más de lo que he hecho, de molestarle un poco más a su juego. Solo puedo decir que (Nadal) ha jugado mejor que yo. Su pelota corría tanto que me ha llevado al terreno donde a mí menos de gusta jugar. Como decía antes, el camino que me queda aún es largo. Debo ir a entrenar y trabajar más”, dijo Sinner tras la derrota por 7-5, 6-3 y 6-0, en el juego que significó el undécimo triunfo consecutivo de Rafa sin ceder sets.

El medio MisterOnly Tennis menciona que Rafa ha ganado 83 partidos en París en tres parciales. No hay otro tenista que haya podido alcanzar esa cifra más allá de si consiguió triunfos en tres, cuatro o cinco sets. Tanto es así que Novak Djokovic, segundo mayor ganador en la historia de este evento, sumó 78 victorias. Además, Nadal acumula 131 partidos sobre arcilla al mejor de cinco sets.

“Jugó a un nivel muy alto. Nadal te presiona mucho con su pelota y no te deja hacer el tenis que uno hace. Aunque hubiera ganado el primer set, el camino que tenía para ganarle aún es largo. Espero poder jugar contra él en el futuro y cambiar el resultado”, dijo Sinner, de 19 años.

En 2021, ante ninguno de sus tres rivales, Alexei Popyrin, Richard Gasquet y Cameron Norrie, ha cedido ni un set, lo que tiene mayor impacto, pues el español sólo ha perdido tres de los últimos 100 sets.

En cuartos de final se dará un reencuentro: Rafa Nadal contra Diego Schwartzman, ambos continúan en el torneo sin conceder un solo set.

"Schwartzman viene con confianza de haber ganado muchos partidos en este torneo, creo que viene de una época complicadilla porque la temporada de tierra no había sido quizá la mejor para él", dijo Nadal en conferencia, aludiendo a las derrotas de 'el Peque' en primera ronda en Montecarlo, Madrid y Roma, los tres Masters 1000 sobre polvo de ladrillo.

Contra el italiano, Rafa firmó su victoria 104 en la arcilla parisina, de los cuales sólo ha perdido dos partidos desde 2005. Además, suma ya 35 sets consecutivos ganados en París, desde el que perdió en la final de 2019 contra Thiem.

Cruces de Cuartos de Final:

Djokovic vs. Berrettini

Nadal vs. Schwartzman

Zverev vs. Davidovich

Tsitsipas vs. Medvedev

