Qatar 2022: Apuestas reflejan fe en la Selección Mexicana

Al menos dos centenares de fans ven a México atravesar el quinto partido y convertirse en Campeón de Qatar 2022, lo que en caso de acertar les significará una ganancia de 100,000 pesos, reveló el director de Marketing Latinoamérica de Codere, Leonardo Desentis.A menos de 10 días del inicio del Mundial los momios colocan a México como favorito del Grupo C a la par de Argentina, dejando en tercer lugar a Polonia y en último a Arabia Saudita.

“Ya tenemos más de 200 clientes que están apostando a que México pasa el quinto partido o sea campeón del mundo. Por ejemplo si apuestas 1,000 pesos a México para ser campeón del mundo recibirás aproximadamente 100,000 pesos (+9900).“El equipo que más te pagaría es ahora Arabia Saudita, si apuestas 1,000 pesos te pagaría aproximadamente medio millón de pesos (+49900) “, detalló Leonardo Desentis.En cuanto al resto de competidores, Desentis afirmó que Brasil es favorito de las mayorías para coronarse con un momio de +450, después le sigue Francia con +600 y Argentina con +550. -¿Cuántos millones de pesos se están moviendo? “Las apuestas generalmente son partido a partido, a la gente le gusta vivir con más emoción cada juego, no se anticipan, pero puedo decir que habrá varios millones en apuestas”.

Entre las apuestas más curiosas de los fans de Codere México está el jugador que resultará campeón goleador del certamen será el inglés Harry Kane, con momio de +700, seguido de Kylian Mbappé con +800, así como de Leo Messi y Karim Benzema, ambos con +1200.

La creencias juegan un papel muy importante, expresó Desentis, por lo que en Argentina, por ejemplo, Codere no revelará información de las sorpresas para sus hinchas, aunque la compañía ya tiene preparativos que ubican a la albiceleste en la Final.“En Argentina, las apuestas se colocarán según vaya avanzando el equipo porque la gente está nerviosa. No anunciamos los festejos porque los fans argentinos y gente aliada de negocios pide que no se ventile porque se puede a salar. Somos la única línea de negocio omnicanal regional.

“La cábala es fundamental en las apuestas, las creencias son clave y no se debe decir qué se prepara si Argentina avanza. Lo hacemos porque escuchamos a los fans. Acabamos de llevar 40 clientes VIP a Fórmula 1. Escuchamos en interacción y los 88 puntos de venta, en servicios y plataformas digitales donde ponemos la línea abierta con los fans”.Desentis dijo que habrá sorpresas interesantes para los fans que apuesten en Codere.“Tendremos fiestas en los partidos en nuestros sportsbook de Yak y Casino Codere, noche de madrugadores para los que quieran ir a nuestros sportsbooks a ver los partidos, sacamos una tarjeta conmemorativa de lealtad, regalaremos Playeras, Souvenirs, Premios y promociones, tendremos bebidas y alimentos especiales y conmemorativos.

“(Habrá) también una fiesta enorme, watch party, en el Hipódromo de las Américas, donde en el la mega pantalla transmitiremos el partido de México vs. Argentina, aquí haremos quinielas gratuitas para quien vaya y se quiera divertir con premios y haremos una trasmisión en vivo a con nuestras unidades de argentina, donde la rivalidad será la pasión”.

Jugadores profesionales

Disentis comentó que las apuestas ya no son un asunto de sofisticación sino de la vida cotidiana. Han llegado a hogares de los fans que esperan el momento oportuno de poder invertir en su pasión, por lo que se deben considerar jugadores profesionales.

“Somos la mejor oferta de entretenimiento en el mercado porque maximizamos la experiencia de los jugadores profesionales de apuestas y amplificamos su retorno de inversión. Apostar no es una moda, sino un asunto cultural”.

deportes@eleconomista.mx