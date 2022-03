Charles Leclerc y Carlos Sainz, pilotos de Ferrari, hicieron el uno y dos en el primer Gran Premio de la Fórmula 1 de la temporada 2022, después de que este equipo acumulara 45 carreras sin una sola victoria (la última había sido en septiembre de 2019). Al presentar una unidad de potencia sólida, un diseño aerodinámico e intercambiar información con otros equipos que llevan su motor, la escudería italiana ha lucido como la más rápida en el inicio de la campaña, buscando dejar atrás dos años de retroceso.

“La fortaleza de Ferrari siempre ha sido el motor. Ya teníamos un indicativo de lo que venía con la mitad de la temporada pasada, en la que empezaron a tener una unidad de potencia más poderosa. Lo que pasa es que, para esta temporada, eso lo han conjuntado con un buen diseño y con un buen trabajo en cuestión de la aerodinámica”, dijo Marco Tolama, especialista en el deporte motor y director de Auto y Pista.

Mattia Binotto, director de Ferrari, mencionó a inicios de 2022 que el motor de combustión interna es significativamente diferente y que el equipo hizo innovaciones importantes, no solo en las formas externas, “sino todo lo que podría haber hecho debajo de la carrocería en términos de diseño, de diseño de suspensión, de arquitectura, incluida la arquitectura de energía”.

Sin campeonatos en juego el año pasado, a diferencia de Red Bull y Mercedes, que lo disputaron hasta la última carrera de la temporada, Ferrari pudo concentrarse más en el desarrollo de su nuevo bólido, el F1-75. Adicionalmente, al terminar sexto en el campeonato en 2020, su punto más bajo en 40 años, tuvieron una mayor cantidad de tiempo permitido en las pruebas en el túnel de viento. Sin embargo, Tolama asegura que la mayor ganancia tiene que ver con que el equipo puede compartir información con los otros autos que llevan su motor.

“Tienen una ventaja muy importante en este momento, por el hecho de que pueden compartir información con otros dos equipos: Alfa Romeo y Hass, porque utilizan la misma unidad de potencia (...) esto también es ganar tiempo y avanzar con mayor rapidez”, analizó Tolama.

No es casualidad que tanto Alfa Romeo como Haas también mostraron autos muy competitivos, logrando puntuar en la primera carrera y dejando el sótano de la F1. Kevin Magnussen, de Haas, quedó quinto sólo por detrás de Red Bull y de Mercedes; Valtteri Bottas, de Alfa Romeo, fue sexto.

En un análisis de la temporada 2022, el medio Motor Sport indicó que percibe que la ventaja de potencia del motor de Ferrari podría valer tanto como dos décimas de segundo por vuelta sobre el resto de la competencia. Sin embargo, los ingenieros del equipo se mantienen con los pies en la tierra a pesar de la buena actuación en Bahréin; ESPN señaló que la superficie rugosa de dicha pista, el énfasis en el tiempo de vuelta en las curvas de baja velocidad y sus largas rectas hacen que no sea representativa de muchos de los circuitos del calendario de F1.

Desde la perspectiva de los especialistas, Ferrari también tiene una de las alineaciones de pilotos más sólidas de la parrilla con el monegasco Charles Leclerc, de 24 años y quien conduce para el equipo desde 2019, y el español Carlos Sainz, de 27, quien fue adquirido por el equipo la temporada pasada.

“Sin embargo, las alineaciones de Mercedes y Red Bull también son muy respetables, lo que significa que se necesitará la mejor forma semana tras semana para llevar el éxito a casa”, opinó Fergal Walsh, periodista de la F1 en Motorsport Week y editor en Motorsport Monday.

Ferrari es el equipo más exitoso de la F1 con 16 campeonatos de constructores y 15 de pilotos. Sin embargo, su último campeonato de constructores lo obtuvieron en 2008 y el de pilotos en 2007, con Kimi Raikkonen.

“En la era de los (motores) V8, Ferrari siempre estuvo ahí (Fernando Alonso terminó subcampeón en cuatro ocasiones entre 2008 y 2013). Sin embargo, en la era turbo-híbrida que comenzó en 2014, soportó una de sus temporadas más difíciles con un automóvil que a veces no se podía conducir y era lento. Su forma mejoró lentamente y en 2017 y 2018 compitió por los títulos. Sin embargo, dio un paso atrás en 2019, a pesar de poseer un motor que todavía hoy es un tema de controversia. 2020 fue otro paso atrás mientras luchaba con su motor y aerodinámica. Parecía estar en el camino correcto el año pasado y, en 2022, puede que vuelva a su forma consistente de ganar carreras”, explicó Walsh.

Marco Tolama opinó que el retroceso no se debió a un solo factor, sino que tuvo que ver con la comunicación entre las cabezas de la organización, los ingenieros, el manejo del grupo de mecánicos, el diseño, “un todo que si no trabaja como ‘reloj suizo’ no produce los coches como lo está haciendo Red Bull y Mercedes”.

Hasta 2019, en el último listado publicado por Forbes, Ferrari era la escudería más valiosa de la F1 con 1,350 millones de dólares e ingresos de 426 millones. Debido a esto, es una de las que más invierte en el desarrollo de sus autos, sin embargo, desde la temporada pasada, lo equipos están sujetos a un límite de costos, que en este año es de 140 millones de dólares, excluyendo los complementos, lo que significa que los equipos más grandes de la F1 (Mercedes, Red Bull y Ferrari) han tenido que ser más disciplinados sobre dónde y cuándo gastar el presupuesto que destinan a desarrollos.

“Creo que todos nos estaban esperando y, después de algunas temporadas difíciles, presionamos mucho y trabajamos muy duro en la fábrica”, dijo Mattia Binotto tras su sorprendente mejoría en el inicio de la temporada.

