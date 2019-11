A menos de dos meses de haber ganado el centenar de títulos, Paola Longoria se coronó con el número 101 de su carrera en el Tour de la Liga Profesional de la disciplina (LPRT) en Chicago, Illinois. La raquetbolista mexicana y número uno del mundo derrotó en la final 15-2 y 15-6 a su compatriota Monserrat Mejía.

Mientras que en la modalidad de dobles también ganó y lo hizo junto a Samantha Salas, al derrotar en la final por dos sets a uno al binomio mexicano de Mejía y Alexandra Herrera.

Longoria es hegemonía en este deporte, y también representa un target para las marcas que buscan atletas que promuevan sus valores e imagen fuera del mercado de la industria deportiva de mayor demanda en México, que se concentra en el futbol, el box y el beisbol.

En el Informe de Atletas Marca de México, realizado por El Economista en octubre del 2018, la destacó como la atleta con mejor posicionamiento de marca en Internet. Y, de acuerdo con varios rankings de Forbes México, la raquetbolista ha sido mencionada entre las “50 mujeres más poderosas” del país.

—¿Cómo definirías la marca Paola Longoria?

“Juvenil y con lo que me gusta. He sido abierta con los patrocinadores. Veo sus propuestas, las analizo, miro el proceso con mi gente que me ayuda con la marca. Busco ser un ejemplo para los jóvenes de perseverancia, disciplina y dedicación. Promuevo que el deporte es el mejor estilo de vida saludable y busco dar ese mensaje a través de mis redes sociales, con mis posteos. Comparto mis momentos con mi familia, que mis seguidores no me vean como una persona inalcanzable, sino como una persona que ha luchado por sus sueños”, dijo a este diario.

Actualmente, en sus redes sociales se anuncian 12 patrocinios: Nike, Powerade, Red Bull, Investment CP, Head, Fundación Telmex Telcel, SanMy (heladería), Jacobs, Stratega, iTacku (GPS)Conade y el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte del Estado de Nuevo León.

Su imagen es manejada por Margut Booking & PR, una empresa mexicana que la promueve como conferencista motivacional y fitness influencer.

Pero antes de volverse influyente, “al principio no tenía un patrocinador. Eran mis papás y la Conade, y ahora son varias marcas las que tengo y algo que me ha respaldado mucho ha sido mi carrera. Empecé como infantil-juvenil y hasta los 18-19 años obtuve mi primer patrocinador en grande, Value, en aquél entonces”, mencionaba en el 2017 al portal de Marketing Deportivo México.

Los Juegos Panamericanos de este año en Lima, Perú, no fueron la excepción para mostrarse como la mejor del raquetbol del continente americano, y además crecer su prestigio ganador. Se convirtió en la atleta mexicana con más títulos en esta justa deportiva con nueve oros, y para los Juegos Panamericanos Santiago 2023 Panam Sports la eligió para ser parte de la Comisión de Atletas.

