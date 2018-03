Moisés Muñoz no seguirá en América, el portero que vistió la camiseta azulcrema durante cuatro años, se despidió del equipo y los aficionados a través de su canal oficial de videos. Luego de que desde principios de mes se confirmó la llegada de Agustín Marchesín, en plena Liguilla, el arquero mexicano expresó los motivos de su salida.

No me han permitido pelear por el puesto en igualdad de circunstancias y la verdad es que eso no me parece justo , indicó Moisés en un video en su canal MoyMuTV.

En el mensaje no aclara su futuro, ni al equipo al que llegaría, aunque como le resta un año de contrato con América, hasta diciembre de 2017, la directiva de las Águilas ya tendría un acuerdo para que Muñoz llegara a Jaguares. Mi etapa en el club América ha terminado, es una de esas decisiones que uno nunca quiere que lleguen , explicó el portero que jugó 168 partidos con América, ganó dos Ligas y dos Concachampions.

El portero de 36 años llegó al equipo azulcrema para el Clausura 2012, procedente de Atlante. Es uno de los sobrevivientes de aquellos refuerzos que pidió Miguel Herrera, en el inicio de la época más reciente de éxitos en América, que incluyeron siete finales. Mi consolidación, me queda muy claro, como arquero llegó en esta gran institución , agregó .

Reestructuración en América

Luego del subcampeonato, América comenzó los fichajes para el próximo torneo. Anunció de manera oficial la incorporación de Marchesín, además de la llegada de Óscar Jiménez, portero proveniente de Chiapas, y el mediocampista paraguayo Cristhian Paredes. El futbolista de 18 años llega proveniente del club guaraní Sol de América.

Además, la directiva anunció la lista de jugadores transferibles: Rubens Sambueza, Carlos Darwin Quintero, Erick Pimentel y Luis Pineda.

Sambueza, el capitán tiene un año más de contrato con América, aunque se le está buscando equipo y escucharán oferta por él. En tanto, aunque Darwin Quintero significó una inversión de 11 millones de dólares, por su compra a Santos, ahora podría salir del equipo.