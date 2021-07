Una voz ronca con mucha asertividad en las palabras explica el cometido de su filosofía de inversión en el deporte en México durante casi 20 años.

“Siempre he tratado de estar cerca del deporte, tratando de apoyar en lo que puedo y ser factor para lograr objetivos en México”, responde Carlos Bremer, director de Value Grupo Financiero a El Economista.

El regiomontano ya galardonado en el 2016 con el Premio Nacional del Deporte por su destacado apoyo en este ámbito, es parte de la élite de empresarios poderosos e influyentes en México que se ha ganado el reconocimiento como promotor del deporte, aunque él no se juzga bajo ese concepto.

Además de lo económico, Bremer es muy cercano a los atletas, se presenta en las sedes de entrenamiento y es correspondido con agradecimientos. Por ejemplo, en agosto de 2019 los atletas que representaron a México en los Juegos Panamericanos de Lima se juntaron en torno a él para tomarse una foto, le llamaron “héroe” y le expresaron que su apoyo era parte del deseo olímpico a Tokio 2020. Es una postal ejemplo entre muchas otras, que revela la aceptación que tiene el empresario entre los deportistas.

¿Cómo define su trabajo como promotor del deporte en México?

“No me juzgo un promotor del deporte, simple y sencillamente me interesa mucho mi país, los deportistas y trabajo en conjunto con lo que hacen.

”Nunca he intentado ser eso, se me han presentado oportunidades para trabajar en equipo con el Comité Olímpico, con el gobierno. Trato de ver qué puedo hacer por mi país. Más que mecenas porque no tenemos dinero ilimitado, sí tratamos de ser un factor para fortalecer lo que hacen nuestras instituciones o gobierno, tratar de trabajar juntos para que nuestros deportistas tengan las mejores posibilidades. Cuando te metes un poco más y ves cómo los deportistas le ponen mucho corazón con tantito apoyo, pues tienes que intentar apoyar lo más posible. Eso es importante. Nunca pensaba meterme tanto en el deporte pero las posibilidades que se han presentado en nuestro país me han dado la oportunidad de estar presente”.

Tokio 2020 es de nuevo una oportunidad para invertir en el alto rendimiento. A través de Value Grupo Financiero concedió el patrocinio al Comité Olímpico Mexicano para solventar los costos de los poco más de 300 boletos de avión para enviar a Japón a la delegación mexicana. Antes de confirmarse que los Juegos no se celebrarían en el 2020, el COM negociaba con la aerolínea Aeroméxico, sin embargo la crisis económica causada por la pandemia obligó a dejar de lado la posibilidad del patrocinio. En la búsqueda de apoyo, Carlos Bremer levantó la mano.

¿En qué consiste el apoyo al COM?

“Es una cantidad importante, pero principalmente cubre eso (los boletos), y otras cosas que decidirá el COM en qué lo va a destinar (...) son varios miles pero preferiría guardarlo que andar presumiendo. Es lo menos que podemos hacer y deberían hacer las empresas como se pueda. Hay que seguir apoyando al COM, al gobierno, para que nuestros deportistas estén lo mejor posible en competencias y lo que se pueda”.

Para retomar algunos episodios de su apoyo a deportistas con sueño olímpico, hace 15 años, Bremer fundó el fideicomiso Escala que financió a alrededor de 15 atletas, siete de ellos, compitieron en los Olímpicos de Beijing 2008. En otra oportunidad, en agosto de 2019 recompensó a los 544 atletas mexicanos que participaron en los Juegos Panamericanos, que por cierto, tuvieron una histórica actuación ganando 136 medallas, 37 de ellas de oro.

¿Cómo lo hizo? a través de la Fundación Butaca-Enlace compró la casa del millonario chino Zhenli Ye Gon, ahora preso por lavado de dinero, entre otras cosas. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador subastó la mansión y el empresario regiomontano la adquirió por 102 millones de pesos.

Es una obligación para las empresas apoyar al país en el deporte, en la educación, en la cultura, es una responsabilidad, no veo que pueda ser negocio, nunca hemos intentado hacer negocio con eso. Hay cosas grandes como lo que invertí en la casa (de Zhenli Ye Gon) lo hice en lo personal, no puedo meter el dinero del negocio en esas cantidades grandes, pensé que era muy importante para los deportistas que no tenían el apoyo. Puse mi parte, eso nunca había pasado. No dejo esas iniciativas. Los deportistas recibieron 900, 000 pesos para cada uno, una delegación de más 800 personas, para ellos y sus familias es algo histórico. Faltaba la parte menos complicada”.

Carlos Bremer, director de Value Grupo Financiero

Promotor del deporte. Bremer considera que entre estas figuras unos son más vistosos que otros. A los dueños de equipos de béisbol y basquetbol en México los considera mecenas del deporte, porque invierten para poder tener equipos, pero es difícil hacer negocio. “Lo hacen por la responsabilidad de tener ídolos en su estado o ciudad. No siempre se les reconoce mucho, no se les valora”.

