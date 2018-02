En un balance de los últimos seis años, el Comité Olímpico Mexicano (COM) ha aprendido a subsistir y negociar con fuentes de ingreso independientes al gobierno. Convertir a México en una potencia deportiva es un objetivo infaltable en el discurso y la manera de conseguirlo hoy en día, bajo la administración de Carlos Padilla, es poniendo sobre la mesa la mentalidad negociadora de empresarios.

La independencia económica es una meta para el COM y para eso ha estado diseñando su manera de operar. En el 2016, en la víspera de los Juegos Olímpicos de Río, al interior del Comité se disputaba una batalla por la falta de recursos, cuando el gobierno federal les dejó de proveer. Para Padilla éste fue el momento más difícil de toda su gestión y desde entonces, el patrocinio es parte elemental del sustento.

La carencia de recursos afectó a los trabajadores del COM, que prescindió de 60% de su nómina.

“Los que se quedaron tienen que hacer doble tarea. A mí no me gustaba que una persona se quedara sin trabajo, pero teníamos que subsistir no había otra manera, la nómina era muy alta y tuvimos que adelgazarla”, explica Padilla al enfatizar que este año, por concepto de patrocinios, el COM ingresa alrededor de 60 millones de pesos.

Empresarios como Olegario aldir, Miguel Alemán y Antonio Chedrahui han ocupado un asiento como miembros del Comité, además de que el apoyo también llega del patrocinio de marcas como Omega, Panasonic, P&G, Samsung, VISA, Atos, Coca Cola, Dow, LG e Intel y son ellos quienes salvarían al COM de crisis económicas si se dan más adelante.

El Comité Olímpico Internacional también ha sido salvavidas en las crisis financieras del COM. En el 2016 dio al COM un préstamo de 1 millón de dólares. Pero ése no fue el único, el año pasado se pidió un segundo de 750,000 dólares y este 2018 se espera que no se necesite pedir más.

Finalmente, la relación con Conade se califica por las propias palabras de Padilla: como de respeto, institucional y de comprensión en el trabajo conjunto, aunque no existió aportación para los Juegos de invierno en PyeongChang, al ser considerado un rubro pequeño.

—¿Cuál ha sido el momento más difícil en tu lapso de gestión en el COM?

Incuestionablemente cuando la Conade decidió ajustar los gastos a las Federaciones y al Comité Olímpico. Eso fue un reto importante y tuvimos que salir a buscar patrocinadores. Nos apoyó el Comité Olímpico Internacional, Solidaridad Olímpica (una comisión del COI), Solidaridad Olímpica Panamericana e independientemente algunos amigos que nos hicieron donativos en dinero para que pudiéramos subsistir y tener el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) en condiciones para entrenar a los atletas de la mejor manera.

Pero eso no es suficiente, necesitamos buscar cómo producir dinero. Por ejemplo, en los tiempos muertos de las instalaciones, escuelas con las que tenemos alianzas pueden venir a ocuparlas y nos pagan cuotas de recuperación. Otros clubes privados que vienen en la noche a entrenar también nos pagan, eso y con otros ingresos que tenemos, nos permite que el CDOM pueda continuar.

—¿Cuál es la importancia de tener como miembros del COM a hombres de negocios? ¿Puede crear al gobierno federal una idea de que no necesitan recursos?

Los empresarios tienen una visión clara de cómo negociar y eso nos ha llevado al éxito en la relación con los patrocinadores. Ellos no son la solución, pero representan una corriente a favor, que nos permite subsistir, nos solventan muchos problemas, pero seguimos con ausencias económicas.

A la larga han funcionado bien las cosas con los patrocinadores, no podría ser contraproducente ni crear una dependencia para poder operar. Antes dependíamos totalmente del gobierno, ya no es así. Con este nuevo rumbo estamos logrando la independencia total en lo económico y obviamente seguiremos recibiendo apoyo del gobierno, porque es una obligación, de acuerdo con las propias funciones de la distribución de su gasto en aportar al deporte de alto rendimiento, pero por las actividades cotidianas y la preparación de los atletas, creo que sí vamos a poder lograr esa independencia.

—¿Cuál es el estado financiero actual del COM?

Está bien, la nómina se ha pagado puntual a los proveedores. Pero nunca sobra dinero, quedaron pendientes obras que tuvimos que parar porque damos de comer a los atletas y mantenemos el costo del agua, gas. De agua pagamos un poco más que 1 millón bimestral y de luz 1 millón y medio. Tenemos gastos fuertes, como pagar nómina de seguros, gastos médicos para todos los atletas.

Dos años tuvieron que pasar para que pudiéramos decir que empezamos el año con finanzas sanas. Espero que este 2018 no tengamos necesidad de pedir préstamos al COI y cuando nos llegue la liquidación de este año, podamos continuar las obras pendientes.

—¿Cómo es la relación con la Conade con los eventos que se tienen en puerta: Juegos de invierno, Juegos Centroamericanos y los Juegos de la Juventud?

Para los Centroamericanos y los de la Juventud, estamos trabajando con las federaciones. Para Centroamericanos el licenciado Alfredo Castillo está consciente de que vamos a representar a nuestro país en los juegos regionales y tenemos un presupuesto de entre 40 y 50 millones de pesos con pasajes, uniformes, hospedaje, alimentación y algunos gastos que debemos considerar para su preparación.

Los deportes invernales no tienen presupuesto. Los principales patrocinadores son los padres y los grupos de amigos que los apoyan. Tenemos seis atletas becados en Canadá y cinco en Estados Unidos. El dinero para PyeongChang ya lo tenemos, porque Solidaridad Olímpica y Solidaridad Panamericana nos dieron los recursos.

marisol,rojas@eleconomista.mx