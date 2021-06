Rafael Nadal venció con contundencia a Alexei Popyrin por 6-3, 6-2 y 7-6 el lunes en la primera ronda de Roland Garros. El español no quiere dejar cabos sueltos en su camino a un nuevo título del Abierto de Francia, donde es el máximo campeón con 13 trofeos y en el que se podría colocar como el máximo ganador de torneos Grand Slams, categoría en la que se encuentra empatado con Roger Federer. El próximo rival de Nadal es el francés Richard Gasquet.

Nadal, máximo campeón de un mismo Grand Slam, registra ya 101 victorias en este certamen y solo dos derrotas en las ediciones de 2009 y 2015, mientras que en 2016 se retiró por una lesión en la muñeca. Abonando a sus estadísticas dominantes en el torneo de arcilla, desde 2016, solo tres jugadores le han arrebatado un set a Nadal en Roland Garros: Diego Schwartzman, David Goffin y Dominic Thiem; el triunfo del español sobre Popyrin también supone su 31ª victoria consecutiva en este evento.

De alcanzar la final, hasta ahora nunca ha perdido en esta instancia del Abierto de Francia y tampoco ha tenido que jugar cinco sets en una final; ganó siete de ellos en cuatro sets.

Si existiera una fórmula definida para vencer al español, seguramente no acumularía dichos récords, sin embargo, quienes lo han logrado han dejado entrever parte de su estrategia. La primera vez que perdió fue contra el ahora extenista suizo, Robin Söderling, en una de las mayores sorpresas en la historia del Tenis. The Wall Street Journal documentó ese momento como ‘El plan de Söderling’, donde lo único que se puede tener contra un jugador como Nadal era atacar la pelota siempre que fuera posible.

“Söderling logró 63 tiros ganadores en ese partido, 37 de ellos con su golpe de derecha, según Tennis Abstract. Hizo que Nadal corriera, se estirara y se deslizara. Söderling también superó a Nadal en la red, acercándose más a menudo y ganando el 77% de sus puntos ahí”, explicó el medio.

El extenista señaló que fue necesario tener cuidado y paciencia para ir por el tiro en el momento adecuado, además de tener confianza en que pueden batirlo.

"Algo importante para mí al entrar en ese partido fue decirme a mí mismo que realmente podía vencerlo. Porque hoy en día ves a tantos jugadores, incluso de élite, que van contra Nadal en tierra batida y después del calentamiento no creen realmente que puedan ganar”, dijo Söderling.

El otro competidor que lo ha logrado vencer ha sido el serbio Novak Djokovic, actual número uno del ranking de la ATP, tercer máximo ganador de torneos Grand Slam y récord de más semanas como número uno del ranking. Previo a su debut en Roland Garros, el serbio expresó en conferencia de prensa que necesitará jugar su mejor tenis si aspira vencer a Nadal, con quien podría enfrentarse en semifinales de acuerdo al cuadro principal.

"Cuando te enfrentas a él siempre esperas que dé un nivel estelar, sea donde sea. He perdido contra él los últimos duelos en tierra batida, pero siento que todo fue muy apretado en algunos, mientras que en otros simplemente no pude llegar a su nivel. Soy consciente de que para poder ganarle aquí necesito estar al máximo, porque de él siempre espero un tenis espectacular. Si no das lo mejor de ti mismo, es imposible ganar a Rafa en tierra”.

Djokovic superó su primera prueba contra el estadounidense Tennys Sandgren, al que derrotó por 6-2, 6-4 y 6-2, y en segunda ronda se medirá contra el uruguayo Pablo Cuevas.

Los Grand Slams ofrecen su apoyo al tratamiento de la salud mental

El martes, los cuatro torneos del Grand Slam se comprometieron, a través de comunicados en redes sociales, a impulsar “mejoras significativas” para ayudar a los tenistas a gestionar la presión que sufren. El apoyo surgió un día después de la retirada de Roland Garros de Naomi Osaka, número dos del mundo, ante la negativa de encarar conferencias de prensa procurando su salud mental.

“El bienestar de los jugadores siempre ha sido una prioridad para los Grand Slams y nuestra intención es, junto con la WTA, la ATP y la ITF, poner más en el foco la salud mental y el bienestar en nuestras acciones futuras", escribieron los organizadores de Roland Garros, Wimbledon, US Open y Abierto de Australia.

“Juntos vamos a continuar mejorando la experiencia de los jugadores en nuestros torneos, también en lo relativo a las relaciones con la prensa. Queremos trabajar con los jugadores, los torneos, la prensa y la comunidad del tenis para poner en práctica mejoras significativas”, añadieron.

La japonesa ha evidenciado una vez más un problema de salud mental, reflejada en depresión, que han externado deportistas como los nadadores Michael Phelps e Ian Thorpe, el ciclista Tom Dumoulin o el tenista Nick Kyrgios. Otros muchos menos conocidos también lo han sufrido.

