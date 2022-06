Concluyó la temporada 2022 y menos de una semana después de la NBA Final que conquistaron los Warriors, la noticia del regreso de los juegos de la NBA en México aún no llega, al contrario, “se negocia y la intención se mantiene firme”, comenta a El Economista, Raúl Zárraga VP and Managing Director de la oficina de la liga en nuestro país.

En el último año, la NBA ha confirmado su aterrizaje en otros puntos del mundo. En octubre de este año llevará dos juegos de pretemporada a los Emiratos Árabes Unidos, que significan la primera incursión de la NBA en el Golfo y serán los primeros juegos en el extranjero desde que inició la pandemia. Japón es también parte de la agenda de viaje en octubre y tendrá a los Washington Wizards y los Golden State Warriors jugando dos partidos preparatorios.

Más adelante, en enero del 2023 en París, la liga oficializó un juego de temporada regular con el seis veces campeón Chicago Bulls enfrentando a Detroit Pistons, que ostenta tres títulos. Y de México, anfitrión por primera vez en 2014, aún no se oficializa el retorno. Sin juego en el 2022, las pérdidas de derrama económica por tres años de ausencia en la ciudad ascenderían a 855 millones de pesos.

“El hecho de que aún no hayan culminado las negociaciones o no tengamos nada qué anunciar (sobre juegos en México) son un conjunto de variables donde el covid es una de ellas y hay otras que estamos alineando. No se llegará a perder la presencia de los juegos, es una iniciativa adicional para los aficionados y tengo objetivos para el país completo. Vamos por buen camino, hemos jugado 30 partidos en México más que en cualquier otro lugar fuera de Estados Unidos y Canadá. Seguimos con la firme intención”, subraya Zárraga.

