Hay sueños de la infancia que se vuelven realidad y Daniil Medvedev puede contarlo. El título de Marsella del fin de semana no sólo fue el primero del 2021 para el tenista ruso, significa que iniciará este 15 de marzo en el número 2 del ranking mundial y, de paso, desplaza al español Rafael Nadal, que estará fuera de competencia este mes por dolores en la espalda.

“Estoy muy contento con el número 10. Me lleva a dos dígitos, algo con lo que soñaba cuando era niño. Es un gran número, pero voy a intentar trabajar más y conseguir más. Me gusta mucho jugar en canchas duras, ahí es donde mi juego se adapta mejor. Siento que conozco las soluciones que tengo que encontrar durante el partido y eso es lo que hice hoy”.

Es la primera vez en casi 16 años desde que alguien que no se llame Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic o Andy Murray ha estado entre los dos primeros del ranking ATP. El último hombre en hacerlo fue el australiano Lleyton Hewitt en 2005. Los campeones activos de Grand Slam: Stan Wawrinka, Juan Martín del Potro, Dominic Thiem y Marin Cilic no se han elevado por encima del número 3 del mundo. Nadal tiende a jugar una temporada de arcilla completa y generalmente gana cuando juega en esa superficie, lo que significa que no sumará puntos extra antes de Roland Garros.

El ganador de 20 Grand Slam ha estado luchando con una lesión en la espalda desde antes del Abierto de Australia de este año (en el que fue eliminado en cuartos de final por el griego Stefanos Tsitsipas en cinco sets), que le hizo cancelar en Dubai y Acapulco.

El tenista español de 34 años podría retomar la competición en el Masters 1000 de Miami que empieza el 24 de marzo, un torneo que nunca ha ganado con cinco finales perdidas.

Medvedev podría ascender al número uno del mundo en el verano. Hay 2.135 puntos entre él y Djokovic, sin embargo, tiene muy pocos puntos que defender en tierra batida y hierba en comparación con el campeón de Wimbledon y subcampeón del Abierto de Francia, Djokovic.

deportes@eleconomista.mx