 Mbappé separa su imagen de ciertos patrocinadores

Defender una postura personal puede desatar el caos en una selección nacional y así ocurrió en Francia. Kylian Mbappé no participó en una sesión de fotos comercial del equipo para mostrar su descontento con ciertos patrocinadores que se relacionan con la comida rápida y las compañías de apuestas. La decisión fue apoyada por algunos jugadores de la plantilla.

He decidido no participar en la sesión de fotos tras la negativa de la federación francesa a cambiar el acuerdo de derechos de imagen con los jugadores. Mis representantes y yo lamentamos profundamente que no se haya podido llegar a un acuerdo, como se pidió, antes de la Copa del Mundo", dijo Mbappé en un comunicado.