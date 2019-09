Los encuentros de mayor rating y con mayor popularidad de la Liga MX, los clásicos, continúan siendo redituables para los equipos, sin importar el momento deportivo que atraviesen los clubes.

América vs Chivas; Monterrey vs Tigres; Chivas vs Atlas; Cruz Azul vs América; Pumas vs América, y Chivas vs Pumas son los encuentros que tienen mayor arraigo histórico entre los aficionados mexicanos y eso se nota en la venta de boletos o mercancía.

Por ejemplo, América y Pumas fue el partido que mayor derrama económica brindó en cuanto a venta de boletos en lo que va del Apertura 2019 para las Águilas, con una ganancia estimada de 17.8 millones de pesos; principalmente por tener la mejor asistencia en lo que va del torneo y aumentar los precios de las entradas.

En sus partidos como local, América coloca en promedio a 260 pesos los boletos; sin embargo, para esta ocasión las entradas estuvieron en un promedio de 466.

A pesar del cambio en el precio de los boletos, a comparación con otros partidos, el aumento fue menor, como fue el caso en la Jornada 7 entre Cruz Azul y Chivas en el Estadio Azteca.

La directiva Cementera aumentó el costo de los boletos, con un promedio de 749 pesos, precio considerando que el Rebaño es un conjunto que atrae a un gran número de aficionados, porque el partido ni siquiera es un clásico y menos un derbi, a causa de que estos partidos son entre clubes de la misma ciudad. El encuentro significó alrededor de 17.7 millones de pesos en boletaje.

Tan sólo considerando esos dos partidos, América es el único club que están en zona de Liguilla, marcha en cuarto puesto de la general. Pero tanto Pumas, Chivas y Cruz Azul están fuera de puestos de clasificación.

Al igual, en el último partido entre América y Cruz Azul, el promedio de costo de boletos fue de 526 pesos, más caro que en el encuentro contra Pumas. Lo que lo ubica como uno de los partidos denominados como clásicos más baratos, a causa de que en el último derbi norteño entre Monterrey y Tigres, las entradas tuvieron un promedio de precio de 807 pesos.

Además de que la directiva azulcrema benefició a los aficionados que asistieron al partido contra Pachuca, encuentro a media semana, al presentar la compra del boleto contra los Tuzos, pudieron ingresar al clásico capitalino sin pagar.

No todos ven esos beneficios

A pesar de que este tipo de partidos involucran un gran negocio para las directivas de los clubes, no es así para el mercado informal, ni para los aficionados.

“Las ventas ahorita están muy bajas, ya no importa el equipo, regularmente en partidos pasados que consideran como clásicos sí vendías más. De playeras, como ejemplo, en otras temporadas vendíamos alrededor de 20, ahorita estaría vendiendo 10”, expresa a El Economista, Estefanía, quien cuenta con un puesto de prendas y distintos accesorios del América desde hace 12 años.

Aspecto similar al de Agustín, quien lleva 10 años en un puesto a las afueras del Estadio Azteca, y el actual Apertura 2019 no ha significado un buen negocio. “En partidos contra Pumas o Chivas, sí se incrementa más la venta porque viene más gente. Ponle que en un día normal vendes entre 2,500 y 3,000 pesos.

“Hoy esperamos vender por los menos 5,000. No es muy drástico el cambio, pero en estos tiempos está baja la venta, desde el comienzo de torneo bajó como en 50% las ventas”.

Situación similar viven los aficionados, a causa de que en los partidos que son denominados clásicos, es común que asciendan los precios de las entradas.

“Ahorita en el partido contra Pumas, me gasté 1,500. Contra Chivas, dentro de 15 días me voy a gastar en total unos 2,500, principalmente porque suben los boletos. Aunque ya es normal porque te acostumbras que esos partidos son más caros”, comenta Héctor Miguel, vendedor de mármol.

Aunque existen otros casos como el de Hipólito Guadarrama, quien a causa de los precios, no consume alimentos o bebidas dentro del estadio, por lo que el cambio de precio no significa un gran esfuerzo, por ser el único aspecto en el que gasta además del transporte público.