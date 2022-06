Desde el 12 de junio de este año y antes de conocer al campeón 2022 en Wimbledon, se han coronado cinco tenistas diferentes en la temporada de hierba. Matteo Berrettini en Stuttgart, Alemania (250), Tim van Rijthoven en Hertogenbosch, Países Bajos (250), Matteo Berrettini en Cinch Championships, Londres (500), Hubert Hurkacz en Halle, Alemania (500), Stefanos Tsitsipas en Mallorca, España (250), Taylor Fritz en Eastbourne, Gran Bretaña (250). Después de conocer al campeón del All England Club, se jugará el último torneo en esa superficie en Newport, Estados Unidos.

En Wimbledon, el dos veces campeón Rafael Nadal ha entrenado sin certeza de que pueda rendir todo el torneo y en caso de ganarlo sumaría tres títulos importantes en la temporada, mientras que el finalista de 2021 Matteo Berrettini llegó a Londres en plena forma, después de haber ganado títulos consecutivos en el césped de Stuttgart y en The Queen's Club.

Hace un año, Matteo se convirtió en el primer italiano en llegar a la final de individuales masculinos en Wimbledon.

"Incluso, en mi país, as personas que no sabían de tenis, si les dices 'Wimbledon', sabrán qué es", dice el tenista de 26 años.

Su fortaleza ha sido el césped una vez que se perdió toda la temporada de arcilla por una lesión en la mano derecha que requirió cirugía.

Matteo ha sido un gran reto para Andy Murray, ganador de Wimbledon en 2013 y 2016 y que se prepara para volver al torneo londinense. También decidió saltarse Roland Garros y jugó hace unos días el ATP Challenger Surbiton Trophy 2022 en su primera toma de contacto con la hierba. Antes de poner rumbo al torneo, decidió subir a su Instagram una imagen de lo más curiosa. El tenista británico se retiró del torneo Queen's Club por una distensión abdominal.

Otro tenista en forma es Hubert Hurkacz. El séptimo sembrado superó al número 1 del mundo Daniil Medvedev por su primer título en la superficie en Halle hace una semana. El jugador polaco, fue semifinalista de Wimbledon 2021 fue imperioso detrás de su servicio y dominante desde la línea de fondo mientras lograba la primera corona ATP 500 de su carrera en solo 63 minutos en OWL Arena.

“Estoy súper emocionado, he estado esperando un poco mi primer (título) este año. Estoy feliz de ganar mi primer título ATP 500 y, por supuesto, sobre el césped es muy especial. Estaba sirviendo bastante bien hoy y obtuve un poco de impulso desde el primer juego. Salvé un par de doses en mi juego de servicio y luego logré romper el servicio de Daniil, así que definitivamente obtuve un poco de impulso. Estoy muy contento con la victoria frente a una multitud tan grande aquí”, dijo Hurkacz.

Por último, Taylor Fritz será otro jugador con altas expectativas en el main draw del All-England Club, ya que se coronó en el Rothesay International Eastbourne, un evento ATP 250. Una lesión en el pie truncó la temporada de tierra batida de Fritz, lo que contribuyó a una derrota en la primera ronda de Roland Garros, y su verano sobre césped comenzó con derrotas iniciales en 's-Hertogenbosch y en el Queen's Club. Sin embargo, el campeón de Indian Wells se puso en forma en su regreso a Eastbourne y nunca perdió el servicio en cuatro victorias para ganar su segundo título de 2022 y el tercero de su carrera. Anteriormente ganó en Eastbourne en 2019.

“Hay algo en este lugar (Eastbourne). Es donde gané mi primer título y cuando llegué aquí el primer día de esta semana, sentí que estaba jugando mucho mejor que antes. Este lugar tiene un lugar especial en mi corazón. Mi temporada de césped no iba muy bien antes de llegar aquí. Pero es genial vencer a estos jugadores y me da confianza. Jugué muy bien toda la semana y de cara a Wimbledon me siento bien”, dijo Fritz.

