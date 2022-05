La final de la Liga MX Femenil en el torneo Clausura 2022 revivió el primer episodio de este circuito vivido en el Apertura 2017, con Chivas y Pachuca luchando por el título. En ese lapso de cinco años y nueve campeonatos (serían 10 con el suspendido Clausura 2020, debido a la pandemia), el circuito había sido dominado ampliamente por los equipos regiomontanos de Tigres y Rayadas, pero ahora el proceso abre a la confirmación de otras organizaciones que están apuntalando su trabajo económico y deportivo.

Entre el Clausura 2018 y el Apertura 2021 hubo siete torneos con presencia de Tigres en todas las finales, mientras que Rayadas estuvo en cinco de ellas. Debido a esto, ambos equipos se posicionaron como los más ganadores de la Liga MX Femenil con cuatro y dos estrellas, respectivamente.

Pero la presencia de Chivas y Pachuca en la final del Clausura 2022, eliminando en semifinales a Tigres y Rayadas, justamente, confirma que son instituciones que siempre habían estado ahí pero se habían quedado en el penúltimo escalón: Chivas ha estado en el Top 5 de la fase regular en ocho de los nueve torneos de Liga MX Femenil que se han disputado oficialmente, mientras que Pachuca lo ha estado en cinco ocasiones.

“Son cinco equipos los que confían en su rama femenil: Rayadas, Tigres, Chivas, Tuzas y América, son los que de verdad han identificado qué cosas hay que mejorar, en qué sí pueden y quieren invertir y, si analizamos eso, América y Chivas ya fueron campeones y subcampeones además de los equipos regios. Son esos cinco equipos los que están allí siempre como candidatos a levantar el título”, analiza Adrianelly Hernández, periodista, docente e investigadora con 13 años de experiencia cubriendo al futbol femenil en México.

Uno de los rubros en donde se ha notado la relevancia que le ponen estos equipos a su rama femenil es en la formación de talento desde edades tempranas. En el caso de Chivas, su división femenil existe desde 1997, 20 años antes de la existencia del circuito profesional nacional. En su plantel actual tienen a figuras egresadas de sus filas como Blanca Félix, Joseline Montoya o Rubí Soto, quien incluso estuvo a préstamo con el Villarreal de España en 2021.

“Los equipos regios han puesto la vara muy alta, a pesar de los logros que ahora otros equipos están teniendo todavía deben echarle muchas ganas para empatarlos, pero este momento demuestra un crecimiento, es un gran avance el hecho de que los equipos que están llegando a las finales están dando una muestra de un gran profesionalismo y eso es algo que ha caracterizado a la Liga MX Femenil desde sus inicios”, agrega Gabriela Batocletti, analista de televisión y egresada como directora técnica de futbol por la escuela de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Pachuca fue, junto a Tigres y América, de los primeros clubes en asegurar que su rama femenil jugara en los estadios principales del varonil, en escenarios como el estadio Hidalgo, El Volcán o el Azteca. Además, en los inicios de la Liga MX Femenil, la directiva encabezada por Jesús Martínez decidió que las Tuzas jugaran una serie de partidos en Estados Unidos con tal de elevar el nivel y también con la posibilidad de fichar jugadoras.

Para 2022, Pachuca cuenta en sus filas con jugadoras experimentadas como Charlyn Corral, la única mexicana que ha ganado el premio Pichichi de España (como mejor goleadora de la temporada) y Mónica Ocampo, además de tener a otras jugadoras de renombre como Karla Nieto, Esbeydi Salazar y Lucero Cuevas, quien ya fue bicampeona de goleo en México con la camiseta de las águilas del América.

De esta forma, Chivas y Pachuca conjuntan experiencia y talento joven en sus alineaciones, un ingrediente extra al apoyo que han tenido desde las oficinas con personajes como Nelly Simón, la presidenta de la rama femenil de Guadalajara y quien desde su llegada en 2019 ha tenido en menta la formación de una estructura para ser campeonas. Tres años después y luego de una primera final ante Tigres en el Guardianes 2021, los frutos ya se pueden recoger.

“Chivas y Pachuca son equipos que han tomado el proyecto femenil en serio desde un principio, poniendo entrenadores con experiencia, Pachuca fichando a jugadoras como Charlyn Corral, Chivas teniendo la continuidad de seguir apoyando a su plantel, que siempre se quedaba en la rayita, le faltaba esto último para culminar con grandes trabajos torneo tras torneo, son equipos que siguen levantando la mano y han invertido de manera general en él. A Chivas también le vino muy bien la llegada de Nelly Simón de manera deportiva, alguien que entiende muy bien cómo es el manejo de este medio y no por ser mujer, sino por ser profesional”, señala Gabriela Batocletti.

Estos dos equipos están demostrando una expansión del mercado de la Liga MX Femenil al tener un par de apuestas exitosas más allá de los equipos regios, pero en general el circuito está impulsando el desarrollo de nuevos talentos, indican las especialistas. Con el cierre del Clausura 2022 se cumplen cinco años desde su nacimiento y se han potenciado cambios importantes como la profesionalización de la rama sub 17 o el ingreso de jugadoras extranjeras.

“En lo deportivo el desarrollo ha sido innegable y la prueba más fehaciente fue la selección nacional en categorías sub 20 y sub 17, lo que hizo la sub 17 en su Premundial fue impresionante, con goleadas que jamás se habían visto. Ahí están los primeros frutos a partir del desarrollo de la liga profesional, futbol femenil ha habido desde hace décadas, pero al no tener plataformas para que se profesionalizaran las jugadoras llegaban con deficiencias que ahora se han ido puliendo. El nivel futbolístico ha avanzado, la calidad de los partidos también es muchísimo mejor de lo que veíamos hace cinco años”, explica Adrianelly Hernández.

El rubro en donde todavía existen deudas es la evolución económica. Según datos de la investigadora Adrianelly Hernández, el promedio salarial de la Liga MX Femenil es del 1% en comparación con el del circuito varonil, razón que todavía cohíbe algunas implementaciones de desarrollo para las jugadoras.

“Es una diferencia abismal y se entiende porque la varonil está sustentada por un montón de cosas que la femenil no, pero creo que en ese sentido las cosas tienen que mejorar para que la liga siga creciendo. No considero que se haya reducido mucho esa brecha, sí un poco, pero no como esperaríamos, creo que es en el camino en el que menos se ha avanzado y todavía falta mucho por recorrer”, analiza Batocletti.

Aún así, ambas especialistas coinciden en que el trabajo de Chivas y Pachuca es “un aliento” para que nuevas escuadras puedan tomar el protagonismo en la Liga MX Femenil, aunque advierten que no solo es cuestión de ganas, sino de inversión y trabajo largo como el proceso de Nelly Simón en Guadalajara.

De los 18 equipos que componen la liga, Adrianelly Hernández rescata a cinco como los principales referentes en inversión y desarrollo (Monterrey, Tigres, América, Chivas y Pachuca), además de poner en un segundo plano a clubes como Tijuana, Pumas, Puebla y Atlético de San Luis, en tanto que Atlas, por ejemplo, llamó la atención por terminar en el Top 5 de la fase regular entre 2020 y 2021. El resto de equipos, desde la perspectiva de la investigadora y periodista, “solo están de relleno” porque no le dan importancia al proyecto ni lo toman en serio.

kg