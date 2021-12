México y Estados Unidos han consumado su proyecto más ambicioso de futbol: la Leagues Cup 2023, que será el primero en reunir al 100% de ambas ligas durante un mes. De esta forma, 46 clubes (18 de la Liga MX y 28 de la MLS) se enfrentarán en un formato aún desconocido durante el mes de agosto de dicho año y todos los juegos serán en territorio estadounidense.

“Con esto queda claro que la Concachampions no es un torneo suficientemente amplio para los dos países, además, esto no es nuevo, se viene persiguiendo desde hace más de 20 años de relación que hay de relación entre el futbol mexicano y el estadounidense”, describe Javier Salinas, especialista en negocios y marketing deportivo, además de ex director de mercadotecnia de la Liga MX.

Aunque las autoridades de ambas ligas aún no han especificado cómo se jugará el torneo, la estimación de ingresos solamente por derechos de transmisión es de entre 92 y 138 millones de dólares, que corresponden a un promedio de dos a tres millones por cada equipo, de acuerdo con cifras del experto Javier Salinas. A eso se sumarían los ingresos por marcas que se quieran unir como sponsors principales, como naming right, además de las ventas de taquillas, que al ser todos los juegos en los estadios de EU, tendría una capacidad máxima de entre 18,000 y 71,000 espectadores.

“El hecho de que, por lo menos en EU, estos derechos de televisión se van a vender en conjunto va a ofrecer amplios beneficios de ingresos, aparte de patrocinios, taquilla o venta de palcos. Están combinando esfuerzos y también van a compartir esas ganancias igualmente entre las dos ligas al 50% en todos estos aspectos. Tiene que ser así porque la Liga MX está trayendo mucho sobre la mesa con su marca”, explica a este diario, Walter Franco, asesor comercial deportivo que radica en Salt Lake City, Utah.

Así, solo por los derechos de transmisión, la Liga MX se embolsaría hasta 69 millones de dólares en un mes, una cifra contrastante con la selección mexicana, pues medios como As y Los Ángeles Times han reportado que esta se embolsa hasta 10 millones por cinco amistosos en Estados Unidos pero a lo largo de un año.

“Económicamente es algo que sirve mucho a los clubes de la Liga MX en particular por lo que han sufrido en la pandemia”, agrega Walter Franco, en alusión a los 1,400 millones de dólares que perdió la competencia en la temporada 2020-21, así como una reducción del 40% de ingresos para cada uno de los 18 clubes.

“Obviamente este es un torneo para y por dinero. En cuanto a los ingresos, la venta de derechos de televisión es lo más importante, seguido de las taquillas y los patrocinadores, que en EU va a ser más fácil de encontrar un naming right porque allá tienen otra mentalidad comercial”, abunda Salinas.

En los últimos tres años, México y Estados Unidos han robustecido sus relaciones con la creación de la Campeones Cup, para enfrentar al monarca vigente de la Liga MX y de la MLS, así como la Leagues Cup, que nació con cuatro equipos de cada lado, y en este verano se sumó el All-Star Game, un modelo copiado de los juegos de estrellas del sistema deportivo norteamericano, como la MLB, NFL y NBA. Sin embargo, en años anteriores ya había copas amistosas entre los dos países como la Serie Mundial organizada entre 2005 y 2007, la copa ‘The Bridge’ en 2017 y también la Interliga, que aunque era disputada por puros clubes mexicanos, se celebraba en territorio estadounidense (de 2004 a 2010).

Beneficios económicos, pero desencanto con la afición

Pero este incremento de torneos en el último trienio más la Leagues Cup 2023 con 46 equipos tiene un alto riego, menciona Javier Salinas: “Como todo, habrá juegos que van a funcionar y otros que no, pero sí hay un alto riesgo de erosionar el valor de la rivalidad México contra Estados Unidos. El abuso de este tipo de torneos puede generar que a la larga solo traiga desencanto con las tres aficiones en cuestión: la anglosajona, hispana que vive en EU y la mexicana”.

El especialista señala que nadie ha hecho mención de que existen tres mercados que atacar con este torneo “y que, ojo, son completamente distintos. Hace falta un estudio de mercado en México preguntándole al aficionado si en lugar de ver al América preferiría ver a uno de la MLS”.

“La meta original es la fusión completa entre la Liga MX y la MLS”, recalca Walter Franco, es decir, un torneo de liga binacional que ya recibió el visto bueno de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y hacia eso van encaminados los experimentos como la Leagues Cup y la Campeones Cup.

No obstante, realizar una liga traería consecuencias negativas más allá del dinero que se pueda explotar: “Se perdería mucho bagaje cultural, que es algo muy parecido a lo que pasó con la Superliga Europea, donde los aficionados de los propios fundadores se negaron. Esto quizá es distinto en el formato pero en el fondo es igual, si nada más quieres unificarte vas a tener un problema de identidades, costumbres y cultura; económicamente, queda claro que sería un hitazo, pero hay que tener mucho más cuidado con lo que se puede perder, porque en México el futbol está muy frágil, está perdiendo ratings, ingresos, adeptos jóvenes y empiezas a jugar contra equipos (de la MLS) que no te ofrecen nada históricamente”.

De regreso a la Leagues Cup, otro factor en contra es que no en todo el territorio estadounidense hay mexicanos y, por tanto, no hay arraigo hacia los clubes de la Liga MX, indica Walter Franco.

“Tengo mis dudas sobre la taquilla, sí habrá interés de los mexicoamericanos, pero para el público en general no tanto. Los americanos ya se cansaron de amistosos o cualquier formato parecido y ahorita el torneo no tiene mucho incentivo de avanzar. Habría una entrada bastante pésima en Nueva York, por ejemplo, o Minnesota, Miami, Cincinnati o Columbus, donde no hay presencia de mexicanos y son un mercado secundario. Chicago, Missouri, Carolina del Norte, Los Ángeles y Atlanta sí son sedes fuertes”.

Para este especialista, también pesará en contra de la Leagues Cup las diferentes opciones deportivas que hay en Estados Unidos en verano, ya que se juegan los últimos dos meses de la fase regular de Grandes Ligas (MLB), el inicio de pretemporada de la NFL, del futbol americano colegial e incluso las ligas europeas de futbol, con ofertas televisivas y en streaming de la Premier League, LaLiga y la Bundesliga.

rrg