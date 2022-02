No hay lugar garantizado en el banquillo de la Selección Mexicana. Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) lo dijo en enero de este año y la pregunta sobre la renuncia se la han hecho a Gerardo Martino desde noviembre del 2021, tras la derrota ante Canadá y Estados Unidos.

En caso de una rescisión del entrenador argentino, la FMF debe tener disponible el salario del 2022 (pues el contrato acaba en diciembre) y además, el pago de la cláusula. Un agente de jugadores y entrenadores con más de 10 años de experiencia explicó a El Economista cómo procede la aplicación de una cláusula de rescisión con un entrenador de la talla de Martino en selección nacional.

“Es aventurado decir de cuánto es la cláusula de rescisión del Tata Martino porque cualquier entrenador si tiene un buen abogado tiene la facilidad de negociar. En ocasiones puede ser de hasta dos años del total del valor del contrato. La FMF podría tener una postura específica ante estos temas y quizá hay muy poco margen de negociación para cualquier entrenador, no sólo para el Tata, en cuanto a la práctica de la industria se acostumbra a tener el valor del total de contrato”.

Como ejemplo, podemos decir que, tomando como referencia los 2.2 millones de dólares anuales de salario (que consignan medios mexicanos) si despidieran a Martino en febrero, le faltarían unos 11 meses para cumplir con cuatro años de contrato, entonces la FMF debe tener disponible 6.6 millones, al cubrir su salario completo del 2022 y los dos años de la cláusula.

Béla Csányi, analista de valores en Transfermarkt, expone que pocas veces se logran conocer las cifras exactas de las cláusulas de rescisión de entrenadores. Además, en los contratos puede haber regulaciones en caso de un cese, que pueden variar entre una parte del salario anual y la totalidad del monto restante.

En la entrega de resultados con el Tricolor, Martino fue de más a menos, pero considera que el paso por México no dañará su prestigio como entrenador de élite o determinará sus oportunidades a largo plazo.

“Siempre me considero trabajador, no trato de ubicarme en determinados lugares (de élite) eso corre por cuenta de ustedes, siempre fui un trabajador, arranqué mis primeros años dirigiendo a la segunda (división) de Argentina y 10 años después dirigí en el Barcelona, de ninguna manera me pueden ubicar en lugar de privilegio. Tampoco creo que un determinado trabajo en un lugar me quite una trayectoria que ya está. A los entrenadores a veces nos va mejor o peor, pero no me va a modificar nada todo lo bueno o malo que resulte de este trabajo con México”, respondió a este diario, previo al juego contra Panamá correspondiente a la fecha 11 de la Eliminatoria.

El valor de Tata Martino en el mercado en tiempos de Mundial se debe acotar a la ubicación de la entidad que lo contrataría. Diferenciar si llega a una liga o selección nacional. El agente consultado que pidió anonimato, menciona que el entrenador argentino en el Atlanta United de la MLS pudo haber ganado anualmente entre 500,000 dólares a 1 millón.

“El Tata por su experiencia y CV naturalmente no le faltará trabajo y cotiza en las esferas más altas de los entrenadores alrededor del mundo. Sobre eso, su contrato puede estar valorado entre 4 y 6 millones de dólares anuales, y los clubes le van a pagar significativamente menos que eso”.

Béla, analista de cifras para Transfermarkt, evalúa la vida de Martino como técnico después del Tricolor, tomando como referencia su pasado.

“El Tata Martino vino a México después de un gran paso por el Atlanta United de la MLS, así que superó un poco el bajón después de sus paradas decepcionantes en Barcelona y con la Selección argentina. Considerando al Tri como la tercera decepción en sus últimos cuatro equipos, el valor y también su prestigio bajaría notablemente. Sin embargo, hay que destacar que en ciertos mercados como la MLS o en la liga argentina, donde anteriormente le fue bien, le queda mejor reputación que en el mercado internacional”.

Pero hay que considerar a los mercados de futbol que ahora buscan empoderarse con nombres y prestigios.

“Martino en el Tri terminaría por malos resultados y difícilmente puede lograr un salario igual en su próxima estación a nivel de clubes, a no ser que llegue una oferta de mercados que pagan en exceso, por ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos o en China”, agrega Csányi.

Las decisiones al interior de la FMF pondrán en la balanza las estadísticas de Martino y el contexto que más les favorece.

PARTIDOS QUE FALTAN POR JUGARSE:

Fecha 11 - Miércoles 2 de febrero

México vs. Panamá (Estadio Azteca)

Fecha 12 - Jueves 24 de marzo

México vs. Estados Unidos (Estadio Azteca)

Fecha 13 - Domingo 27 de marzo

Honduras vs. México (Estadio Olímpico Metropolitano)

Fecha 14 - Miércoles 30 de marzo

México vs. El Salvador (Estadio Azteca)

marisol.rojas@eleconomista.mx