Con sonrisas, amabilidad y un tono agradable se desenvuelve Sebastián Sosa, portero de Monarcas Morelia. El jugador ha logrado establecerse en México, después de pasar por ocho equipos desde el inicio de su carrera hace 12 años.

“Al llegar acá a México me encontré con que uno es un desconocido, es como si no tuviera carrera o no hubiera hecho nada en el futbol.

Me tocó empezar de cero a mostrar poco a poco quién soy y que se den cuenta que puedes llegar a mostrar cosas que son interesantes y paso a paso ir creciendo y ganando en confianza, tanto la de compañeros como la del cuerpo técnico, la aprobación del aficionado también”, comentó el arquero uruguayo en entrevista con El Economista.

Sosa ha conseguido además su mejor valor de mercado en México. Tanto en Pachuca en el 2015 como en Morelia desde el 2017, su valor ha sido de 1.5 millones de euros, estabilidad que, dice, le tomó mucha “constancia y perseverancia”.

En Pachuca, su competencia directa era Oscar el Conejo Pérez, quien mantenía muy buen nivel y estado físico. Por tal motivo salió del equipo, jugó 20 días en la Segunda División con Mineros de Zacatecas y luego fue prestado a Rosario Central una temporada, para después ser fichado por Morelia.

“Me da mucha tranquilidad ya formar parte de Morelia. Estuve pasando por una gran cantidad de equipos, pero aquí he encontrado la estabilidad que necesitaba a nivel personal y profesional. Estoy muy instalado con mi familia, felices y muy a gusto, pero uno está consciente de que en cualquier momento puede cambiar la situación y no me tomaría por sorpresa porque ya sabemos que es así”, comentó el guardameta.

De origen uruguayo, Sebastián debutó en el futbol profesional con el Peñarol a sus 23 años y a los 29 llegó a Pachuca.

“Para el futbolista sudamericano representa una gran oportunidad poder formar parte de la Liga MX. Las condiciones económicas son mejores que en Uruguay, donde no se puede obtener estabilidad financiera”.

Luchar por ser portero titular es un trabajo aún más demandante. El retirado arquero argentino Federico Vilar logró una carrera de casi una década en Liga MX. Comenzó a sus 30 años en Atlante en el 2008 y jugó en Morelia cuatro años, logrando en ese periodo una estabilidad económica en su valor de 2.5 millones de euros. Una carrera larga que terminó con los Xolos de Tijuana en el 2017 a sus 39 años. Otra historia que muestra que es posible.

Por otra parte, Sosa señala que los sueldos son mejores en la Liga MX.

Como referencia, apunta que en club Peñarol ganaba “entre 5 y 10,000 dólares”, mientras que en México a los jugadores se les paga “entre cuatro o cinco veces más que en Uruguay”.

Pero mucho tiene que ver el papel de los promotores para influir en que los equipos mexicanos fichen por un valor alto.

Sosa piensa que la figura del promotor afecta de manera positiva y negativa.

“Si no fuera por los promotores Nazareno Marcos y Greg Taylor que me trajeron a Pachuca, hoy yo no estaría aquí. Ellos son los que tienen vínculos con los dirigentes de los equipos y son los que hacen los lazos. Pero en ocasiones buscan sacar la mejor tajada del negocio con precios altos, lo que puede provocar que se cancele la operación”.