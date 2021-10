La Liga Mexicana del Pacífico (LMP) inicia su temporada 77 y aunque conservar al aficionado de toda la vida es para enorgullecerse, es igual de importante trabajar en cautivar a las nuevas generaciones. El beisbol es uno de los deportes que más retos presenta para renovar a sus audiencias: el aliarse con compañías de tecnología, estar a la vanguardia en las nuevas plataformas de consumo y mejorar la experiencia en los estadios son parte de la estrategia para modernizar a un deporte tradicional.

En 2019 un reporte de Nielsen Ibope mostró que 41% los fans mexicanos del beisbol tenían entre 30 y 49 años, mientras que el 33% tenía entre 16 y 29 y un 26% de 50 a 69. En mayor escala, Front Office Sports reportó que la MLB tenía una base de aficionados con promedio de edad de 57 años, mientras que la edad promedio del aficionado a la NFL era de 50 años, de la NBA de 42 y de la NHL de 49; es decir, la afición al beisbol estaba envejeciendo con él.

“La MLB ha hecho muchas estrategias (para atraer a la afición joven) y no le han funcionado, tiene mucho que ver con la inercia y dinámica de juego. Son partidos que duran tres horas”, analizó Javier Balseca, experto en marketing y patrocinios deportivos.

La LMP tiene una comunidad de más de 825,000 seguidores en redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter) y más de 24,400 suscriptores en Youtube; de acuerdo a datos proporcionados por la liga a este diario, el grueso de su audiencia digital se encuentra entre los 25 y los 64 años, mientras que 25.7 años es la edad promedio de los asistentes a sus parques de pelota. La herramienta de análisis y monitorización de redes sociales, Talkwalker, también indica que de los consumidores de la marca LMP a través de los canales digitales, 17.9% tiene entre 18 y 24.

A manera de “modernizar” sus canales de comunicación, la LMP ofreció la primera plataforma over the top (OTT) para la transmisión de contenido deportivo en México, desde el año 2013, como parte de su estrategia de expansión regional:

“El objetivo es situar a la LMP en la modernidad. Tener televisión por internet es lo de hoy y es lo que los aficionados nos pedían de desde hace tiempo”, expresó Omar Canizales, presidente de la liga. En 2020 el certamen se renovó con Extrabase como su plataforma streaming, la cual ofrece un paquete de 2,135 pesos por la transmisión de la totalidad de los juegos de la temporada.

Ese mismo año, en alianza con su patrocinador Total Play, la LMP fue la primera liga deportiva en México que conectó a todos sus estadios con servicio de internet de alta velocidad para sus visitantes. Cabe destacar que en los últimos años la LMP le ha dado prioridad a la remodelación de sus recintos.

Balseca, opinó que la LMP ha hecho un buen trabajo para renovar a su audiencia “pero les falta”, pues no basta por modernizar los estadios para una afición que asiste por la experiencia en estos, “no por que les guste”.

“En México ambas ligas (LMP y Liga Mexicana de Beisbol) han tratado de hacerlo (renovar a su base de aficionados) pero la tecnología, la asociación con empresas y datos, no les permite. En un equipo de beisbol tienes Instagram y Twitter pero no tienes TikTok, no tienes otro tipo de contenidos de menos de un minuto, otras plataformas; a lo mucho, unos tienen su canal de Youtube. Esto va de la mano porque tienen poco personal administrativo, esa carencia de presupuesto en la parte administrativa no les deja crecer más en otros puntos”.

¿Cómo son los formatos que están consumiendo las nuevas generaciones de aficionados?

“Es formato creado por el fan pero que tiene que ver con esta parte de engagement con el equipo. La mayoría de los equipos y sobre todo futbol cuenta con TikTok, con Kwai, las principales y Youtube y Facebook ya están haciendo sus videos cortos o integrando las de estas plataformas (...) Difícilmente un joven consume un contenido de un equipo de beisbol, porque lo que hacen las ligas es que suben jugadas y lo que quiere ver un joven es, por ejemplo, un nuevo saludo que inventaron los jugadores, súbelo en menos de un minuto y eso es lo que se consume”.

Datos curiosos

Tomateros de Culiacán buscarán el tricampeonato

Sólo dos equipos han alzado el título tres ocasiones consecutivas: Venados de Mazatlán (1952-1955) y Yaquis de Obregón (2010-2013)

Tomateros tendrá en su plantilla a Sebastián Elizalde (vigente MVP del Pacífico), Efrén Navarro (Ganador del Guante de Oro y MVP de la Serie del Rey con los Toros de Tijuana), Jesús Castillo (MVP en la Serie Final)

7 de los managers son mexicanos

Hasta 5 jugadores extranjeros serán permitidos en los rosters esta campaña

El Palacio Sultán es el parque más grande de la LMP con capacidad para 22,061 aficionados

El Estadio Francisco Carranza Limón, casa de los Algodoneros es el estadio más pequeño con capacidad para 8,000 espectadores

El ganador de la LMP representa a México en la Serie del Caribe

Venados de Mazatlán fue el último equipo mexicano en conquistar la Serie del Caribe en 2016

Equipos: 10

Aguilas de Mexicali

Naranjeros de Hermosillo

Yaquis de Ciudad Obregón

Mayos de Navojoa

Cañeros de Los Mochis

Algodoneros de Guasave

Tomateros de Culiacán

Venados de Mazatlán

Charros de Jalisco

fernanda.vazquez@eleconomista.mx