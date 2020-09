Los aficionados promedio en México de las principales ligas profesionales en Estados Unidos tiene una media de edad que ronda los 35 años y son más jóvenes que los fans estadounidenses.

El seguidor mexicano de Grandes Ligas tiene 34 años, de acuerdo con MLB México, mientras que el de la NFL cuenta con 37 años, según el estudio Nielsen Fan Insights. En Estados Unidos el promedio en MLB era de 57 años en 2017, de acuerdo con Sports Business Journal y Magna Global, y de 42 años en la NFL, según Nielsen.

Desde una perspectiva demográfica, el 78% de la población estadounidense al 1 de julio de 2019 era mayor de 18 años, de acuerdo con datos del U.S. Census Bureau. En México, ese segmento poblacional está por debajo del 75%, según el Inegi.

“En Estados Unidos, hasta cierto punto, las ligas se están haciendo viejas, pero dentro de eso, NFL lo ha hecho muy bien. Hace dos años fue la única liga en pasar juegos, el Thursday Night Football, por Twitter, atacar al mercado joven, con qué marcas se asocian, qué estrategias hacen para llamar a los jóvenes, le está funcionando”, considera Javier Balseca, especialista en mercadotecnia y patrocinios deportivos.

La NFL es la liga que más asistencia registra por juego en el mundo (67,100) y es la competición que más dinero genera por temporada (15,000 millones de dólares). Sin embargo, pese a que en México también cuenta con un mercado fuerte, habría descuidado a los más jóvenes.

“Le falta atacar un poquito más a las bases. Tú sales a la calle un fin de semana de NFL y ves niños con jerseys de la Juventus, del Real Madrid, del Barcelona, pero no con jerseys de NFL; el adulto sí, de 30 años en adelante, pero un niño no le pide a su papá ese jersey, ya ni te digo del beisbol, no contempla un jersey ni siquiera del beisbol mexicano”, explica Balseca.

En el caso de las Grandes Ligas, las promociones como regalar suscripciones At Bat (servicio streaming) podría ayudar a difundir el beisbol entre los menores, así como desarrollar estrategias en las plataformas donde se concentra este segmento.

“En Estados Unidos, ves a Yankees y atrás ves el logo de TikTok, muchos equipos están migrando a adaptarse al mercado joven, de alguna manera tiene que jalar gente, hay mucha competencia. MLB México yo creo que podría hacer muchísimas cosas más, pero no las ha logrado porque es una oficina administrativa, que solamente replica lo que hace Estados Unidos, no tiene mucha autonomía todavía, tiene que checar con Estados Unidos siempre”, apunta el especialista.

También destaca lo que ha hecho la NBA. Durante la suspensión de la temporada por la pandemia, la liga decreció en publicaciones y videos, pero aumentó el engagement de estos en 119% y 126% en el primer trimestre de este año respecto al de 2019. Después apareció la serie The Last Dance, que se centra en los éxitos de Michael Jordan y los Chicago Bulls de los 90s, disponible en México en Netflix y en Estados Unidos se transmitió por ESPN.

En la página de YouTube de la NFL, los highlights del juego del lunes por la noche tenían más de 1.4 millones de reproducciones a 12 horas de su publicación. En la NBA la reproducción del resultado en vivo (sin imágenes, sólo marcador y cronómetro) del último partido entre los Celtics y el Heat tuvo casi 400,000 reproducciones y los resúmenes de los juegos del domingo de la MLB ninguno alcanzó las 100,000, pero hay juegos en vivo que superan el millón de reproducciones.

angel.huguez@eleconomista.mx