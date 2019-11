La quinta edición de la Corrida de la Insurgencia en San Miguel de Allende, Guanajuato, se llevará a cabo con una encerrona del matador aguascalentense Joselito Adame, quien se encerrará con seis toros de diversas ganaderías en una gesta que pretende reunir la misma cantidad que en su anterior emisión, así lo dio a conocer el presidente municipal de aquella entidad Luis Alberto Villareal.

El festejo, que ya se hizo tradicional, será en temática de la Revolución Mexicana y conmemorando un aniversario más del natalicio de Ignacio Allende, en el que el artista plástico, Alfonso López Monreal, ilustrará la plaza de toros Oriente, además de una exposición urbana del fotógrafo Joaquín Arjona por los corredores de esa pintoresca población y obras teatrales en el marco de los festejos.

“San Miguel de Allende es un lugar con mucha sensibilidad y quisimos hacer algo mágico, único y con el compromiso, la actitud y seriedad que se debe. Me siento honrado y espero que sea un día muy especial para la tauromaquia nacional e internacional, amén del placer a nivel personal. Estoy agradecido con Dios por todo lo que se viene con su favor, tengo la sensibilidad a flor de piel y mantengo una fuerte emoción por las cosas tan bellas que me pasan”, dijo a El Economista Joselito Adame, quien está próximo a cumplir las 500 corridas toreadas.

Por su parte, Luis Alberto Villareal comentó que se está anunciando con dos meses de anticipación por el doble acontecimiento que representa la corrida de la Insurgencia, ya que es conocida a nivel mundial y es una gesta muy emblemática que la primera figura del toreo mexicano se encierre con seis toros de diversas ganaderías.

“Quiero hacer hincapié que está corrida no se financia con un solo peso público, por el contrario, somos de la iniciativa privada quienes financiamos y por supuesto lo que se le entregue al DIF Municipal es después de los gastos, esa promoción no solamente promueve la fiesta brava, también promueve San Miguel de Allende, hacemos una sinergia con la ciudad y la ciudad hace una sinergia con la corrida y con la tauromaquia. La recaudación formará parte del apoyo para que se pueda construir este centro para la infancia que es una guardería, desde lactancia y kínder, hasta preescolar. Con una matrícula de más de 300 niños y eso es lo que aporta el sello benéfico de la tauromaquia por lo que no hay pretexto para no ir, ya que apoyas una causa social espectacular pero también verás al mejor torero de México con una variedad de su arte pues ya nos lo anunció. Todo el escenario, la música, la pirotecnia, el lugar, el entorno, harán una noche inolvidable para los que asistan y el objetivo es reunir al menos el millón 150 mil pesos que se logró en la emisión pasada”, aseveró Luis Alberto Villareal, presidente municipal y principal promotor de este acontecimiento.