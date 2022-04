El presente y futuro de los Lakers está en las sombras. Siendo uno de los dos equipos con la mayor cantidad de títulos de la NBA (17, al igual que los Boston Celtics), su rendimiento en 2022 decepcionó a sus aficionados y a todos los espectadores en general al terminar fuera de la contienda por el título aún con tres juegos por disputarse en temporada regular.

El equipo angelino perdió toda opción de clasificar a los playoffs después de caer 110-121 contra los Phoenix Suns el martes por la noche, pues ese mismo día los San Antonio Spurs derrotaron (116-97) a los Denver Nuggets y con eso obligaban a los Lakers a ganar para aspirar al menos a entrar al formato play-in, que da cabida hasta el décimo lugar de cada Conferencia para disputar una repesca para los playoffs.

Con LeBron James viendo el partido desde la grada (lesionado de un esguince en su tobillo), los Lakers no respondieron a esa urgencia de ganar e hilvanaron su séptima derrota consecutiva. De hecho, desde que la liga se reactivó tras la pausa por el Juego de Estrellas a mediados de febrero, los Lakers ostentan el segundo peor récord de las 15 franquicias de la Conferencia Oeste con un porcentaje de victorias de .190, solo superando a los Portland Trail Blazers (.100).

Desde que LeBron llegó a los Lakers en 2018, esta es la segunda vez que se quedan sin playoffs (la primera fue justamente la temporada 2018-19). Contando la eliminación en 2022 son ya siete veces en los últimos nueve años que los Lakers se pierden la postemporada, una situación que hace algunas décadas habría sido impensable para la organización. Antes de la campaña 2013-14, la quinteta de Los Ángeles se había perdido los playoffs solo cinco veces desde el inicio de la franquicia en Minnesota en 1948.

“Estoy extremadamente decepcionado”, dijo el entrenador de los Lakers, Frank Vogel, después del partido contra los Suns. “Decepcionado por nuestra base de fans y por la familia Buss (propietaria del equipo), que nos dio a todos esta oportunidad y queremos desempeñar nuestro papel para traer el éxito al baloncesto de los Lakers y nos quedamos cortos”.

Vogel es uno de los blancos con más críticas tras el pobre resultado de esta temporada. Luego de haber sido el head coach de Indiana Pacers y Orlando Magic entre 2011 y 2018, llegó a dicho cargo en los Lakers en 2019 y tocó el techo en la burbuja de 2020 al llevar a la escuadra angelina a su título número 17 en la NBA. Sin embargo, en 2022 ha vivido un ambiente completamente opuesto.

“No es fácil dejar fuera todos esos informes sobre tu cabeza o verlos en todas partes, especialmente tan temprano en la temporada y después de lo que hemos podido lograr, pero para mí, esa presión de expectativa ha estado aquí desde el día que me inscribí”, dijo Vogel a The Athletic en la primera mitad de la temporada. El medio Bleacher Report fue uno de los que señaló que Vogel no terminaría la temporada como head coach de los Lakers. Después de ser eliminados de los playoffs, la directiva aún no anunció su despido.

Otra de las incertidumbres está sobre LeBron James. Aunque el cuatro veces MVP de la liga tiene contrato con los Lakers por una temporada más (2022-23), que es cuando entrará a la agencia libre, el caos del equipo ha puesto sobre la mesa algunas versiones de que podría poder un intercambio. James tiene como antecedente que abandonó a los Cavaliers y al Heat cuando hubo momentos en picada.

LeBron recibirá 44.5 millones de dólares por su última temporada con los Lakers para mantenerse como el segundo jugador mejor pagado solo detrás de Russell Westbrook, pero llegará con 38 años y la presión de las lesiones encima; en 2022 su récord con los Lakers fue de 25 victorias por 31 derrotas, una cifra dolorosa para él porque nunca antes, ni siquiera en sus años de novato, había jugado en tan pocos triunfos en una campaña.

“En 2010, sintiéndose frustrado por el estancamiento de los Cavaliers, formó un súper equipo con Dwyane Wade y Chris Bosh en el Miami Heat. En 2014, sintiendo que la ventana del título del Heat se estaba cerrando, regresó a los Cavaliers, intercambiando a Wade y Bosh por coprotagonistas más jóvenes en Kyrie Irving y Kevin Love. En 2018, con Cleveland encajonado por la partida de Irving y una tapa tapa obstruida, James tuvo un nuevo comienzo en Los Ángeles”, escribió Ben Golliver, analista de NBA para el Washington Post.

En la campaña 2021-2022, James se perdió 11 de los primeros 19 partidos de los Lakers por lesiones, la primera suspensión de su carrera y un falso positivo en una prueba de coronavirus. Durante la racha de siete juegos sin victoria para los Lakers, James y Anthony Davis jugaron juntos solo una vez, destacando un problema que han enfrentado durante toda la temporada. El mismo Davis regresó a la actividad apenas el 1 de abril después de perderse 18 juegos debido a un esguince en la parte media del pie derecho, mientras que LeBron ha estado lidiando con el dolor en su tobillo izquierdo, lo que lo ha hecho perderse cinco de los últimos siete juegos del equipo.