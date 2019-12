Mientras nos acostumbramos a ver volar la pelota en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) durante el 2019, los Diablos Rojos del México irán por otra vía.

Eso es lo que significa la contratación de Sergio Omar Gastélum como piloto para la temporada 2020, en lo que será el aniversario 80 del cuadro escarlata.

El estadio Alfredo Harp Helú favorece los batazos largos, pero no será la principal apuesta del equipo, será la velocidad y poner en juego la pelota para producir carreras de distintas maneras.

“Cuando tienes velocidad en el line up te da la manera de poder fabricar muchos tipos de situaciones para fabricar un rally, si tienes solamente poder, te sientas a esperar el batazo. Creo que el beisbol en nuestro país ha evolucionado mucho, tanto en velocidad como en fuerza, ya que el pelotero mexicano es más atleta, tiene más cualidades para el juego de beisbol.”

“Yo he sacado estadísticas donde, cuando un pitcher sube a la loma en su día, pasan los innings y no llegan esas carreras, pero cuando tienes un equipo versátil que toca la bola, que hace un hit and run, que sale al robo, que puedes hacer un safety o squeeze play, mil maneras de cómo fabricar una carrera, meterle presión al mánager contrario.

Esa presión que tú le pones provoca mucha incertidumbre en los equipos rivales. Al poner ese tipo de presión puedes provocar un error y de esa manera pueden llegar muchas carreras”, considera Sergio Omar Gastélum.

El Güero fue jugador de Diablos y regresa para ser manejador tras un año de experiencia con Guerreros de Oaxaca en la LMB y con Yaquis de Ciudad Obregón en la Liga Mexicana del Pacífico. Con Guerreros ganó 94 ganados y perdió 81 y con Yaquis en la LMP tiene, hasta el domingo, 70-41; con ambos ha sido subcampeón.

[email protected]