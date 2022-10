Henry Martín, la transformación a su máximo valor

El club América logró conformar un equipo sólido en la fase regular y una de las piezas importantes en el torneo fue Henry Martín. El mexicano pasó de las críticas por su falta de gol a convertirse en el futbolista más determinante del equipo, lo que ya lo llevó a tener el valor más alto de su carrera con 4.9 millones de dólares, según Transfermarkt.

Fue el entrenador Miguel Herrera quien lo fichó para el conjunto capitalino en 2018, luego de dirigirlo en Tijuana, equipo que lo dejó ir junto a otros elementos (Carlos Vargas y Joe Corona) como intercambio por el experimentado Pablo Aguilar. Desde un principio el técnico mexicano aclaró que el papel del yucateco sería más de revulsivo, sin embargo ahora es titular indiscutible y pasó de valer 1.6 millones a 4.9 desde que llegó al club.

En el presente campeonato, Henry Martín hizo lo que ningún delantero había logrado en el equipo desde el Apertura 2016 y es alcanzar el ‘doble dígito’ en fase regular, algo que Silvio Romero consiguió con 10 goles, sin embargo las lesiones no lo respetaron, salió del equipo apenas seis meses después y pocos imaginaron el ‘hueco’ que dejó en uno de los equipos con más exigencia del país.

América invirtió millones en busca de goles pero sin éxito

En este punto cabe destacar que, en su momento, compitió por la titularidad al mando de Santiago Solari, sin embargo ninguno de los goleadores se hizo del puesto de manera contundente bajo la perspectiva del argentino. Desafortunadamente para el ‘21’ del equipo, vio desfilar a muchos atacantes previo a recibir su gran oportunidad y esto significó una fuerte inversión para la directiva de las Águilas.

Luego de la partida del ‘Chino’ Romero, América gastó 63.6 millones en contratar jugadores ofensivos hasta la fecha. De dicha cifra, 25 millones fueron en centros delanteros, teniendo elementos fallidos como Nicolás Castillo, el propio Roger Martínez que fue reconvertido a un extremo y que se mantiene en el plantel así como Federico Viñas, que solo su primera temporada fue destacada.

Por su parte, Martín no significó ningún gasto para el equipo y la paciencia del jugador rindió frutos, pues ya firmó el mejor torneo de su carrera donde ha sumado 13 goles y seis asistencias oficiales. No obstante, el camino no lucía tan prometedor hasta hace unos meses donde incluso lo llegaron a colocar como uno de los jugadores con opción a salir del plantel ya con el torneo iniciado.

Martín, de las críticas a los buenos números

El delantero confesó que su mala racha lo llevó a sentirse deprimido. Las críticas eran constantes sobre su desempeño e incluso acrecentaron más con sus constantes llamados a la selección mexicana donde fue arrastrado por el mal momento de los dirigidos por Gerardo Martino. La presión en un equipo como América no es sencilla, sin embargo es algo con lo que un futbolista debe estar preparado para lidiar.

“Un club como América, de mucha presencia, sí impone y el jugador tiene que estar al 100 por ciento”, comentó Enrique Inzunza, psicólogo con maestría en psicología de la actividad física y del deporte para El Economista. Sobre lo que tuvo que trabajar Henry Martín para sobreponerse a su mala racha, aseguró que son varios factores: “Hay que trabajar la motivación. la concentración, el manejo de la ansiedad y la autoconfianza, sin embargo si algo caracteriza a los jugadores que están en primera división es su carácter, la mayoría deben ser a toda prueba”, explicó.

Precisamente el tema mental es, bajo su perspectiva, la diferencia en los jugadores que se quedan en un club -como Martín- y otros que salen a los pocos meses sin poder avanzar en su carrera. También hizo énfasis en que las malas rachas así como las buenas no son eternas, por lo que es primordial estar preparado mentalmente para cuando estas pasen.

Para concluir, aseguró que tanto el cierre de la Liga MX como el Mundial pueden ser dos fuentes de motivación aunque sean eventos completamente distintos.

“Se pueden llevar muy bien de la mano (ambos torneos), se puede hacer una excelente intersección si se está en buena forma y así mantener esa curva (ascendente de rendimiento) para no bajar el ritmo (...) en el terreno mental debes aprovechar el buen momento tanto para cerrar bien en la liguilla como para el inicio de la Copa del Mundo”, concluyó.

yoshua.navarro@eleconomista.mx