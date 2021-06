Después de acordar un nuevo contrato para esta temporada justo antes del inicio de las pruebas de invierno, Lewis Hamilton reveló el jueves en Estiria, Austria, que las conversaciones sobre su próximo contrato con Mercedes ya comenzaron y que quiere que todo esté definido "mucho más rápido" que el año pasado.

El contrato de un año de Hamilton para 2021 se anunció en febrero de este año y en Austria el campeón reinante, actualmente segundo en el campeonato con una brecha de 12 puntos con respecto al líder Max Verstappen, habló sobre su futuro.

“Esperamos hacerlo mucho más rápido que la última vez, no queremos caer en la misma trampa. Y también es bastante relajado, siempre hablamos de no querer hacerlo a mitad de temporada porque sería una distracción, pero lo hemos hecho de una manera cordial. No hay problemas y, como siempre, hay una buena comunicación con Toto Wolff, director del equipo. Así que espero que tengamos algo pronto”.

En cuanto a Valtteri Bottas, cuyo contrato también llega a su fin al terminar la temporada, Hamilton también habló de respaldarlo.

"Valtteri es mi compañero ahora, ambos hemos tenido altibajos en nuestras carreras, pero como dije, es un compañero de equipo fantástico y no veo necesariamente que deba cambiar", agregó.

Medios especializados en Formula 1 señalan que George Russell de Williams está esperando por un asiento de Mercedes mientras maneja en Silver Arrows, pero Hamilton evitó cualquier discusión sobre su compatriota que se unirá al equipo en 2022. En cambio, el británico respondió con cosas más positivas sobre Bottas, quien ha sido su compañero de equipo en Mercedes desde principios de 2017.

“Creo que hemos trabajado bien como equipo durante muchos años (...) no se trata solo del rendimiento del piloto, se trata de la moral del equipo, se trata de cómo trabajas en el entorno de un compañero de equipo. Continuaremos mejorando nuestra comunicación y, con suerte, avanzaremos mejor", agregó, respondiendo a una pregunta sobre la facilidad con la que el rival Verstappen superó a su propio compañero de equipo en Red Bull, Sergio Pérez en Francia.

Mercedes está 37 puntos detrás de Red Bull en el Campeonato antes de la primera de las dos carreras en el Red Bull Ring, en la que ganaron los Grandes Premios de Estiria y Austria de 2020.

”Siempre podemos hacer mejoras, seguro. Si miras a los Red Bull, por supuesto, vi el video de Sergio y Max, unos segundos después, podría haber sido en la mitad de la curva y tal vez Max podría haber perdido más tiempo, pero fue un momento perfecto para él”, agregó.

