La meta de Fabián Jaimes está puesta en el baloncesto europeo y en la NBA. Es uno de los dos jugadores mexicanos que Capitanes de la Ciudad de México reclutó en su primera incursión en la G-League (liga de desarrollo de la NBA). A sus 29 años, jugar en esta división representa “una ventana para que el basquetbol internacional te voltee a ver”.

Al término de la Showcase Cup, en la que Capitanes culminó su participación como penúltimo en la división sur, dos de los jugadores fueron convocados con equipos de la NBA, el primero fue el alero Gary Clark, quien firmó contrato con los New Orleans Pelicans, y días más tarde el ala-pívot Alfonzo McKinnie firmó un contrato de 10 días con los Chicago Bulls, quienes enfrentaron un complicado brote de covid-19. En enero el equipo tendrá dos juegos amistosos más que servirán para mostrar su talento a los scouts.

Jaimes considera que entre los aspectos que necesita afinar para poder ser considerado en la NBA está su tiro de larga distancia, “por la manera en la que se juega en en los últimos años. Estoy trabajando en ello, me gusta quedarme a tirar, a trabajar para poder tener esa confianza que se debe tener cuando estás jugando, hay otros factores pero ese sería el principal. Cada día es seguir trabajando y seguir mejorando para poder llegar a estar ahí y competir con cualquiera”, explicó en entrevista con El Economista.

Cuatro basquetbolistas nacidos en México lograron ese sueño, pero lo alcanzaron a menor edad. Horacio Llamas fue el pionero cuando en 1996, a los 23 años, fue contratado por los Phoenix Suns; cuatro años más tarde, Eduardo Nájera fue el primer mexicano en ser elegido por la vía del Draft, también contaba con 23 años y acumuló una fructífera trayectoria con los Dallas Mavericks. Pasaron 11 años para que otro compatriota llegara a la NBA, a los 26 años Gustavo Ayón se unió a los Pelicans de Nueva Orleans y Jorge Gutiérrez fue el último que logró llegar a los 25 años a los Nets.

¿A los cuántos años la edad comienza a ser un factor en contra para buscar mejores oportunidades?

“Varía mucho con cada jugador. Hay quienes a los 32 o 33 ya se quieren retirar, ya su cuerpo tiene muchas lesiones. También hay quienes a los 40 todavía están jugando a buen nivel en el plano internacional o en la NBA. Varía en la medida que te cuides, que respetes tu cuerpo, tu trabajo (...) Estoy en una edad importante de aprovechar cada oportunidad y sacarle lo mejor a cada una”.

Jaimes tiene contrato hasta finales de enero, cuando terminen sus partidos correspondientes al Winter Showcase. Capitanes no participará en la temporada regular de la G-League que se juega a 36 partidos para cada equipo, por lo que pasarán varios meses hasta que reinicie el proyecto.

“Mientras, lo que tengo que hacer es seguir en el extranjero, afortunadamente hay dos o tres propuestas por ahí que se tienen que evaluar, hay que ver cuál es la mejor opción, cuál me conviene más en mi carrera. Principalmente es seguir fuera de México y, si no se da, seguir jugando en México, con selección, lo importante ahorita es jugar y demostrar el talento que hay en México”.

Jaimes compartió que sus prioridades al momento de considerar para qué equipo jugar tienen que ver con seguir creciendo como basquetbolista y aprender de los diferentes estilos de juego, ya sea FIBA o NBA.

“Estoy en un momento de mi carrera en el que me siento muy bien, que me gusta dejar todo en la cancha y jugar todos los minutos que se me dé la oportunidad. Hace algunos años sufrí una lesión de rodilla que me frenó un año y ahí se me fue un poco el proceso que llevaba, venía jugando a buen nivel, ahorita lo más importante es seguir jugando a este ritmo para estar listo siempre, jugando con selección, seguir en el plano internacional y buscar el pase al Mundial en 2023”.

Con esta filosofía en mente, el aspecto económico pasa a un segundo término. De acuerdo a Hoops Rumors, esta temporada la G-League aumentó los salarios base de sus jugadores de 35,000 dólares a 37,000 (alrededor de 155,000 pesos al mes) por el periodo de cinco meses de la temporada regular.

“Hace algunos años (el sueldo en G-League) era muy bajo en comparación con otros lados, pero últimamente ha crecido y en cuanto a que estás haciendo lo que te gusta, que estás viajando, que estás en otro país, jugando, demostrando lo que sabes hacer y te dan todo, es una gran ventaja para llegar a un nivel más alto, para ir a Europa, Sudamérica o para exponerte a cualquier lugar. Creo que es un buen sueldo, hay otras ligas que pagan un poco más de lo que te dan aquí, pero creo que es bueno comparando todo lo que te puede dar estar en esta liga y al fin de cuentas estás haciendo lo que te gusta y te están pagando por ello”.

Antes de llegar a Capitanes, Jaimes jugaba para las Panteras de Aguascalientes en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (Liga Sisnova LNBP). Este diario pudo saber que los sueldos en la en México oscilan entre los 100,000 y 400,000 pesos mensuales.

El mexiquense todavía no tiene ningún acuerdo para regresar con Capitanes la próxima temporada, aunque su intención es hacerlo: “Me gustaría regresar y el proyecto me gusta mucho, es un equipo mexicano en esta liga y a mí siempre me ha gustado mucho representar a mi país, ya sea con selección o con algún otro equipo a nivel internacional”.

¿Cómo buscas la estabilidad financiera para la vida después del retiro?

“Desde que estaba en la universidad tuve varios maestros que me impulsaban a no dejar la escuela porque tuve muchas opciones de salirme desde muy joven para empezar en el profesional (...) Tener esa madurez para poder manejar el dinero que llega cuando eres profesional sí me ayudó mucho. Mi familia me daba consejos de ahorrar, invertir, todo eso, porque al final la vida del deportista en general no es para siempre, entonces tienes que tener ahí un extra que te dé cuando termines esto. Sí tengo pensado eso, tengo algunas inversiones fuera del basquetbol y tengo planeado hacer otras con los años que me quedan por jugar”.

Jaimes estudió la Licenciatura en Administración de Hoteles y Restaurantes en la Universidad de las Américas Puebla. De momento tiene algunas inversiones en la playa, donde le gustaría construir su vida una vez que termine su etapa como basquetbolista.

“Aquí en G-League tenemos un asesor que puedes platicar con él, te puede ayudar a ver cómo invertir tu dinero, a dónde llevarlo, cuánto invertir, todo eso. En G-League es más común encontrarse con gente que sabe qué hacer con su dinero y tener todo planeado, hecho que en otras ligas es más difícil, varía mucho. Pero aquí hay más herramientas para que te ayuden a eso”, compartió.